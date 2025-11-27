Karnataka Congress Turmoil: नेतृत्व परिवर्तन पर सियासी उठापटक जारी, सिद्धारमैया ने भी शुरू की लॉबिंग

Karnataka Congress Turmoil: नेतृत्व परिवर्तन को लेकर बेंगलुरु से दिल्ली तक सियासी उठापटक जारी

Karnataka Congress News, (आज समाज), बेंगलुरु/नई दिल्ली: कर्नाटक कांग्रेस में राजनीतिक उथल-पुथल का सिलसिला लगातार जारी है। राज्य में कांग्रेस के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं और बीते कुछ दिन से पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन की मांग जोर पकड़े हुए है। मसले को सुलझाने के लिए बेंगलुरु से दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है।

शिवकुमार ले सकते हैं सिद्धारमैया की जगह

सूत्रों का कहना है कि यदि राज्य में सीएम सिद्धारमैया को बदला जाता है तो डीके शिवकुमार (DK Shivakumar) उनकी जगह ले सकते हैं। शिवकुमार गुट के लगभग 10 नेता व विधायक मुख्यमंत्री बदलने की मांग को लेकर राजधानी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं ताकि हाई कमान पर दबाव बनाया जा सके।

सिद्धारमैया ने भी शुरू की लॉबिंग, ब्रेकफास्ट मीटिंग की 

ताजा रिपोर्टों के अनुसार सिद्धारमैया ने भी अब लॉबिंग शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार उन्होंने आज सुबह अपने करीबियों संग ब्रेकफास्ट मीटिंग की है। बैठक में कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वरा, सतीश जारकीहोली व अन्य नेता और विधायक उपस्थित रहे। मीटिंग के बाद सतीश जारकीहोली, सिद्धारमैया मंत्रिमंडल के अपने सहयोगी मंत्री महादेवप्पा के साथ मुख्यमंत्री आवास के लिए चले गए।

29 नवंबर को सोनिया से दिल्ली में मिल सकते हैं शिवकुमार

इस बीच मिली जानकारी के मुताबिक डीके शिवकुमार कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से 29 नवंबर को दिल्ली में मिल सकते हैं। एक दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र भी शुरू होगा और इससे पहले नेतृत्व में परिवर्तन आखिरी फैसला होने की उम्मीद है।

20 नवंबर के आसपास थी बदलाव की उम्मीद

कथित तौर पर यह भी चर्चा है कि सिद्धारमैया व शिवकुमार सीएम पद शेयर करेंगे: 2.5-2.5 साल। बता दें कि सिद्धारमैया ने 20 मई, 2023 को शपथ ग्रहण की थी। इस हिसाब से सरकार के अपने कार्यकाल का आधा हिस्सा पूरा करने पर 20 नवंबर के आसपास नेतृत्व परिवर्तन में बदलाव की उम्मीद थी।

