बेंगलुरु से शिवमोग्गा जा रही थी बस

हादसे में ट्रक के ड्राइवर की भी मौत

Massive Bus Fire In Chitradurga Karnataka, (आज समाज), बेंगलुरु: कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में एक प्राइवेट स्लीपर बस (private sleeper bus) में भीषण आग लगने से कम से कम 10 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। जिले के हिरियूर तालुक (Hiriyur Taluk) में एक ट्रक से टकराने के बाद बस में आग लगी। गुरुवार तड़के करीब 2:30 बजे नेशनल हाईवे-48 पर यह हादसा हुआ। बस बेंगलुरु से शिवमोग्गा जा रही थी। यह 300 किमी से ज़्यादा का सफ़र था।

डिवाइडर पार करके बस से टकराया ट्रक

पुलिस महानिरीक्षक रविकांत गौड़ा ने बताया कि दूसरी तरफ से आ रहे एक ट्रक ने डिवाइडर पार किया और बस से टकरा गया। उन्होंने कहा, शुरुआती जांच से पता चलता है कि ट्रक बस के फ्यूल टैंक से टकराया होगा, जिससे फ्यूल बाहर निकल गया। कुछ यात्री आग से बचने में कामयाब रहे। अब तक 9 यात्रियों और ट्रक ड्राइवर की मौत की पुष्टि हुई है।

ये भी पढ़ें : Jaipur Bus Fire: राजस्थान में बस में फिर लगी आग, 3 लोगों की मौत, 10 झुलसे