Karnal News: करनाल के युवक की अमेरिका में मौत

रात को खाना खाकर सोया था गांव जुंडला वासी जसबीर उर्फ गगन, सुबह नहीं उठा

Karnal News, (आज समाज), करनाल: हरियाणा के करनाल के एक युवक की अमेरिका में मौत हो गई। युवक रात को खाना खकर सोया था, लेकिन सुबह नहीं उठा। आनन-फानन में एम्बुलेंस बुलाकर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। युवक के रूममेट ने परिजनों को मौत की सूचना दी। मृतक मूल रूप से करनाल के गांव जुंडला का रहने वाला था। वह करीब ढाई साल पहले की डंकी रूट से अमेरिका गया था। युवक अमेरिका के इंडियाना में एक रेस्टोरेंट में नौकरी करता था।

30 लाख कर्ज लेकर भेजा था अमेरिका

गांव जुंडला वासी मृतक के छोटे भाई नरवेर सिंह ने बताया कि जसबीर उर्फ गगन (26) करीब ढाई साल पहले अमेरिका गया था। नरवेर सिंह के अनुसार, जसबीर ने 12वीं तक की पढ़ाई की थी। परिवार की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। ऐसे में उसने विदेश जाने का मन बना लिया था। 2023 में उसने किसी एजेंट से विदेश जाने की बात की। इसके बाद कर्ज लेकर 30 लाख रुपए का जुगाड़ कर जसबीर को विदेश भेजा। जसबीर पहले यूरोप गया और फिर इसके बाद वहां से अमेरिका पहुंचा।

शनिवार को हुई थी आखरी बार मुलाकात

नरवेर ने बताया कि वह घरवालों से लगातार संपर्क में रहता था। शनिवार को आखिरी बार बात हुई तो जसबीर ने कहा कि सब कुछ ठीक है। इसके बाद उसकी कॉल नहीं आई। जसबीर रोज सुबह के टाइम बात करता था। शनिवार से उसकी काल नहीं आई तो परिवार ने समझा कि किसी काम में उलझा होगा।

हार्टअटैक से हुई मौत

भाई के मुताबिक इसके बाद सोमवार दोपहर को जसबीर के साथ रहने वाले दोस्त का घरवालों को फोन आया। परिवार को पूछने पर उसने बताया कि जसबीर की मौत हो गई है। उसे हार्टअटैक आया है। जिसे सुनकर पूरा परिवार सन्न रह गया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि जसबीर अब इस दुनिया में नहीं रहा।

सरकार से शव भारत लाने की मांग की

जसबीर के परिवार में मां और छोटा भाई है। ग्रामीणों का कहना है कि करीब 4 साल पहले जसबीर के पिता की मौत हो चुकी है। अब बड़े बेटे जसबीर के जाने से मां और छोटे भाई पर बड़ा संकट आ गया है। छोटे भाई नरवेर ने कहा कि हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। हमारे पास जसबीर के शव को भारत लाने के भी पैसे नहीं है। हमारी सरकार से मांग है कि जसबीर का पार्थिव शरीर गांव लाने में मदद करें।

