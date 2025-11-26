Karnal Robbery Case, (आज समाज), करनाल : सुभाष कॉलोनी में सिविल कॉन्ट्रैक्टर मनोज पसरिचा के घर पर हथियारों के बल पर हुई डकैती और फायरिंग के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पकड़े गए पांचों आरोपियों को छह दिन के पुलिस रिमांड पर ले लिया है। पुलिस का कहना है कि रिमांड अवधि में इस वारदात से जुड़े कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है।

राजा एक कुख्यात और पेशेवर अपराधी

एसपी गंगाराम पुनिया ने बताया कि इस वारदात का मुख्य आरोपी राजीव उर्फ राजा एक कुख्यात और पेशेवर अपराधी है। उसके खिलाफ अलग-अलग थानों में 56 आपराधिक केस दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चार हथियार और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। एसपी के मुताबिक, लूटे गए नकदी और पूरे सामान की 100% रिकवरी की जाएगी।

बदमाशों को पंजाब के जीरकपुर से पकड़ लिया था

पुलिस इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है। वारदात सोमवार सुबह हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने तेज कार्रवाई करते हुए घटना के महज 4 घंटे बाद ही पांचों बदमाशों को पंजाब के जीरकपुर से पकड़ लिया था। आरोपी वारदात के बाद वहां भागकर छिपने की फिराक में थे।

पूछताछ के बाद पूरी वारदात की असल वजह सामने आएगी

एसपी गंगाराम पुनिया ने बताया कि रिमांड के दौरान आरोपियों से यह पता लगाया जाएगा कि वे लुधियाना से करनाल क्यों आए, उन्होंने इस परिवार को कैसे टारगेट किया, और रेकी कब और कैसे की गई। पुलिस ने कहा कि पूछताछ के बाद पूरी वारदात की असल वजह सामने आएगी।

ये भी पढ़ें: Commonwealth Games 2030 : भारत को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी सौंपना एक ऐतिहासिक क्षण