Karnal News : विदेश जाने का गलत तरीका न अपनाएं युवा : खट्टर

करनाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, छठ पर्व पर दी शुभकामनाएं

Karnal News(आज समाज नेटवर्क)करनाल। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर सोमवार को अपने गृह जिले करनाल पहुंचे, जहां पहुंचते ही उन्होंने लोगों से मुलाकात की और छठ पर्व के अवसर पर प्रदेश व देशवासियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि छठ पूजा भारतीय संस्कृति का अद्भुत प्रतीक है, जो सूर्य उपासना, आस्था और सामाजिक एकता का संदेश देता है। मंत्री ने कहा कि यह पर्व सूर्य भगवान और छठी माई की उपासना के साथ-साथ लोक आस्था का उत्सव है, जो समाज में एकता और सद्भाव की भावना को मजबूत करता है।अमेरिका द्वारा हाल ही में भारतियों को डिपोर्ट किए जाने के मुद्दे पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रोजगार के लिए विदेश जाना गलत नहीं, लेकिन गैरकानूनी तरीके से जाना बिल्कुल अनुचित है।

मैंने पहले भी कहा था कि गलत रास्ते से बाहर जाने वालों को मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी, अब स्थिति सभी के सामने है

उन्होंने कहा, “मैंने पहले भी कहा था कि गलत रास्ते से बाहर जाने वालों को मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी, अब स्थिति सभी के सामने है। लीगल प्रक्रिया से जाएं, वही सही तरीका है। धान खरीद में आ रही दिक्कतों पर उन्होंने कहा कि बारिश के देर से आने के कारण किसानों को परेशानी हुई है, पर सरकार उनके साथ खड़ी है।उन्होंने किसानों से अपील की कि धान को पूरी तरह सुखाकर ही मंडियों में लेकर आएं ताकि खरीद प्रक्रिया में दिक्कत न हो।

चुनाव आयोग द्वारा 10 राज्यों में SIR प्रणाली लागू करने के फैसले पर मनोहर लाल ने इसे पारदर्शिता और सुधार की दिशा में सराहनीय कदम बताया। उन्होंने कहा कि पहले बिहार में यह प्रक्रिया लागू हुई थी, अब अन्य राज्यों में भी इसे अपनाया जा रहा है। मनोहर लाल ने अपने राजनीतिक जीवन की यादें ताज़ा करते हुए कहा कि 27 अक्टूबर 2014 को उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने इस दिन को अपने लिए “जनता के विश्वास का प्रतीक” बताया और कहा कि सेवा का अवसर मिलना उनके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है।

