Karnal News : इंद्री में बेमौसमी बारिश से मंडी में पड़ा धान भीगा, लाखों का नुकसान

Karnal News(आज समाज नेटवर्क) इंद्री ।  इंद्री क्षेत्र में सोमवार सुबह हुई बेमौसमी बारिश ने किसानों और राइस मिलर्स की मुश्किल बढ़ा दी है । अनाज मंडी में खुले आसमान के नीचे पड़े लगभग एक लाख धान के कट्टे बारिश में भीग गए, जिससे भारी मात्रा में अनाज खराब हो गया और मिलर्स को लाखों रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है। सोमवार की सुबह अचानक बारिश शुरू हुई, । जो रुक-रुक कर दो घंटे तक चलती रही। इस दौरान अनाज मंडी में रखे धान के कट्टों को बचाने के लिए कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं किया गया था।

धान खुले में ही पड़ा रहा और मंडी प्रशासन के पास ना तो पर्याप्त मात्रा में तिरपाल थे और ना ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था मौजूद थी। मंडी में एजेंसियों द्वारा जो धान मिलर्स को अलॉट किया गया था, वह सारा खुले में पड़ा था। बारिश के कारण पूरा धान भीग गया है, जिससे उसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। राइस मिलर्स एसोसिएशन के प्रधान हरपाल मंढ़ाण ने बताया कि लगभग एक लाख कट्टे बारिश में भीगने से मिलर्स को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। उन्होंने कहा की बरसात होने से मिलर्स को काफी नुक्सान हुआ है ।

