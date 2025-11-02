Karnal News: हरियाणा पुलिस का धमाका! 1 करोड़ का गांजा पकड़ा, 3 महिलाएं+3 पुरुष गिरफ्तार

कैंटर से 380 किलो लूट!

Karnal News (आज समाज) करनाल। हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की करनाल यूनिट ने थाना होडल क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। टीम ने राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर एक कैंटर से 380 किलो 402 ग्राम गांजा बरामद किया है।

होडल क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई

हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की करनाल यूनिट ने थाना होडल क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। टीम ने राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर एक कैंटर से 380 किलो 402 ग्राम गांजा बरामद किया है। इसके साथ ही तीन महिलाओं सहित कुल छह आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है।

गांजे की कीमत करीब एक करोड़ रुपये

बरामद गांजे की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब एक करोड़ रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने सभी आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर ले लिया है। ये कार्रवाई निरीक्षक ऋषिपाल सिंह की टीम ने की।

गिरफ्तार आरोपियों में हिसार, हांसी के भी शामिल प्रेम महतो, निवासी प्रेम नगर, हांसी, जिला हिसार के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत तीन मुकदमे पहले से दर्ज हैं।

ये जमानत पर बाहर आया था। इसके अलावा पुलिस ने उत्तम निवासी वार्ड नंबर-1, हांसी, जिला हिसार, सुमन निवासी गांव कुम्बा, जिला हिसार, वर्तमान में एम्प्लॉइज कॉलोनी, हांसी में रहता है के अलावा सुंदरा निवासी मनाना रोड, समालखा, जिला पानीपत, माया निवासी गांव कुम्बा, जिला हिसार, राम किशन निवासी गांव बिशनपुरा, थाना सदर, जिला जींद को गिरफ्तार किया है।

