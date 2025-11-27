Karnal Crime News : एसटीएफ की बड़ी सफलता : काला राणा-लॉरेंस गैंग का शूटर अमर सिंह गिरफ्तार

कब्जे से दो जिंदा हैंड ग्रेनेड व आईईडी बरामद

इशिका ठाकुर | करनाल। एसटीएफ यूनिट करनाल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लॉरेंस बिश्नोई और काला राणा गैंग के सक्रिय सदस्य अमर सिंह उर्फ मुछ को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और जिंदा हैंड ग्रेनेड बरामद किए हैं। आरोपी के कब्जे से एक नाजायज विदेशी आटोमैटिक पिस्तौल (ग्लॉक) और 5 जिंदा राउंड भी मिले हैं। इस मामले में एसटीएफ के आईजी बी सतीश कुमार बालन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को बताया कि हमने 25 नवम्बर को एक आरोपी अमर सिंह को एक नाजायज औटोमैटिक विदेशी पिस्तौल, 5 जिंदा रौंद सहित इंद्री रोड से काबू किया था ।

आरोपी अमर सिंह कुछ दिनो पहले विस्फोटक सामग्री और ग्रेनेड किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने के लिए अपनी गैंग के लीडर के कहे अनुसार करनाल लेकर आया था । जिसको उसने एक कट्टे मे डालकर करनाल में ही छिपा दिया था कि समय आने पर निकाल कर वारदात को आसानी से अन्जाम दिया जा सके।

पकड़े गए बदमाश अमर सिंह की निशानदेही पर कर्ण लेक करनाल से गांव झींझाड़ी हाई-वे के साथ खाली पड़ी जगह से जमीन खोद कर एक कट्टा प्लास्टिक मे रखे 2 जिंदा हैंड ग्रेनेड व आईडी बरामद करके बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज कर दिया गया है । अमर सिंह नोनी राणा ( जो अब यूएस पुलिस की कस्टडी में है ) गैंग का सदस्य है और मोनी राणा से ही उसे ये ग्रेनेड ओर आईईडी मिली थी । अमर सिंह यूपी के मेरठ का रहने वाला है इसके खिलाफ हत्या, फिरौती ओर डकैती के दस मामले दर्ज है ।

2017 से अंबाला जेल में बंद था अमर सिंह

सतीश बलान ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि अमर सिंह 2017 में अंबाला जेल में बंद था इसी दौरान उसके काला राणा और नोनी राणा से संपर्क हुआ ओर वो उनकी गैंग से जुड़ा । दो दिन पहले करनाल में पकड़े जाने पर इसे छह दिन के रिमांड पर लिया गया था। रिमांड के दौरान उसने बम के बारे में बताया है। सतीश बालन ने कहा कि अभी ये पूरी जानकारी नहीं मिली है कि ये सामग्री उसे कहा से मिली ओर इसका इस्तेमाल किस वारदात में ओर कहा किया जाना था।

ग्रैंड ओर आईईडी का इस्तेमाल किसी बड़ी घटना में होना था जिसे एसटीएफ ने समय से पहले ही डिफ्यूज कर दिया । अमर सिंह को ग्रेनेड के आईईडी के प्रयोग को लेकर नोनी राणा से निर्देश मिलने थे लेकिन उससे पहले नोनी राणा पकड़ा गया वह अमर सिंह को निर्देश नहीं दे पाया । उन्होंने कहा कि सीबीआई ओर केंद्रीय जांच एजेंसियों से भी इस मामले को लेकर संपर्क किया गया है । कुछ दिनों बाद नोनी राणा को भी भारत लाया जाएगा उससे ये मालूम होगा कि ये विस्फोटक सामग्री कहा से उपलब्ध हुई ओर इसे किस घटना में यूज करना था ।

गैंग की बड़ी वारदात टली

एसटीएफ के अनुसार, काला राणा और उसका पिता जोगिंद्र सिंह पहले से ही यूएपीए और संगठित अपराध के मामलों में जेल में बंद हैं, फिर भी गैंग करनाल और आसपास के जिलों में अप्रिय घटना की साजिश रच रहा था। एसटीएफ ने समय रहते कार्रवाई कर बड़ी वारदात होने से बचा ली।

अमर सिंह का आपराधिक रिकॉर्ड

अमर सिंह पर 10 गंभीर आपराधिक केस दर्ज हैं, जिनमें कई हत्या, फिरौती, लूट और गैंगस्टर एक्ट शामिल हैं। प्रमुख मामले इस प्रकार हैं- हत्या, 2017 में नोएडा-गाजियाबाद बॉर्डर पर एमएलए प्रत्याशी शिव कुमार यादव व दो अन्य की हत्या, विवेक राणा का अपहरण कर डेरा बस्सी में हत्या (अंबाला), यमुनानगर के छप्पर इलाके में कर्नल की गाड़ी लूट, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट और अन्य कई गंभीर मामले दर्ज है।

