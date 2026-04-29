Karisma Kapoor Viral Video: Karisma Kapoor ने सरेआम लगाई पैप्स की क्लास, Video वायरल

Karisma Kapoor Viral Video: सेलेब्रिटीज़ और पैपराज़ी के बीच का रिश्ता हमेशा से ही पेचीदा रहा है। इसमें ग्लैमर भी है और दखलंदाज़ी भी। जहाँ मीडिया की अटेंशन लाइमलाइट का हिस्सा है, वहीं कई बार ऐसी भी स्थितियाँ आती हैं जब हदें साफ़ तौर पर पार हो जाती हैं। हाल के सालों में, कई बॉलीवुड अभिनेत्रियों ने फ़ोटोग्राफ़रों को अजीब एंगल से फ़ोटो लेने, खासकर पीछे से ली गई दखलंदाज़ी वाली फ़ोटो के लिए टोका है। बदकिस्मती से, ऐसी घटनाएँ सामने आती ही रहती हैं।
Karisma Kapoor asking Paparazzi not to Zoom too much
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अब, बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर भी उन सेलेब्रिटीज़ की लिस्ट में शामिल हो गई हैं जिन्होंने इस मामले पर अपना स्टैंड लिया है। अभिनेत्री का पैपराज़ी का सामना करते हुए एक हालिया वीडियो वायरल हो गया है, जिसने ऑनलाइन ज़ोरदार बहस छेड़ दी है।
करिश्मा कपूर ने दी कड़ी चेतावनी
करिश्मा कपूर, गीता कपूर, टेरेंस लुईस और जावेद जाफ़री के साथ ‘इंडियाज़ बेस्ट डांसर सीज़न 5’ में जज के तौर पर नज़र आने वाली हैं।
हाल ही में, जब जज सेट पर पहुँचे और पैपराज़ी के लिए पोज़ दिया, तो चीज़ों ने एक अप्रत्याशित मोड़ ले लिया। फ़ोटो सेशन के बाद, करिश्मा को फ़ोटोग्राफ़रों को सख़्ती से यह कहते हुए देखा गया, “ज़्यादा ज़ूम मत करो।”
उनका यह बयान, भले ही छोटा था, लेकिन इसमें गरिमा बनाए रखने और निजी सीमाओं का सम्मान करने का एक मज़बूत संदेश छिपा था। यह क्लिप तेज़ी से सोशल मीडिया पर फैल गई और इसने काफ़ी ध्यान खींचा।
फ़ैन्स ने करिश्मा का ज़ोरदार समर्थन किया
जैसे-जैसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने देखा, फ़ैन्स ने अभिनेत्री का ज़ोरदार समर्थन किया। कई यूज़र्स ने पैपराज़ी कल्चर की आलोचना करते हुए इसे “शर्मनाक” बताया कि उन्हें बुनियादी तहज़ीब की याद दिलानी पड़ती है। दूसरों ने बार-बार होने वाली ऐसी घटनाओं पर निराशा ज़ाहिर की, जिनमें महिला सेलेब्रिटीज़ को अजीब और अपमानजनक कवरेज का सामना करना पड़ता है।
एक यूज़र ने लिखा, “यह दुख की बात है कि बड़े हो चुके आदमियों को यह बताना पड़ता है कि उन्हें कैसा बर्ताव करना चाहिए।” एक अन्य ने टिप्पणी की, “यह सचमुच परेशान करने वाला और अस्वीकार्य है।”
“वे जया बच्चन जैसा बर्ताव पाने के हक़दार हैं”
दिलचस्प बात यह है कि कई दर्शकों को वेटरन अभिनेत्री जया बच्चन की याद आ गई, जो पैपराज़ी द्वारा हदें पार करने पर उन्हें खुलेआम टोकने के लिए जानी जाती हैं।
एक यूज़र ने सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी से जुड़ी एक पुरानी घटना का ज़िक्र किया, जिसमें कथित तौर पर कवरेज के दौरान फ़ोकस गलत तरीके से बदल गया था। टिप्पणी में लिखा था, “इस तरह का बर्ताव घटिया और अपमानजनक है। वे जया बच्चन जैसा बर्ताव पाने के हक़दार हैं।”
शो का प्रीमियर कब होगा?
बेसब्री से इंतज़ार कर रहे फ़ैन्स के लिए, ‘इंडियाज़ बेस्ट डांसर सीज़न 5’ का प्रीमियर 9 मई, 2026 को सोनी टीवी पर होगा। आने वाले सीज़न की थीम “इंडिया वाला डांस” है, जो पूरे देश भर की प्रतिभाओं के एक शानदार उत्सव का वादा करती है।