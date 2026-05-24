Karishma Tanna: पारंपरिक रस्मों और रॉयल लुक के साथ हुआ करिश्मा तन्ना का बेबी शॉवर

फैंस ने लुटाया प्यार

Karishma Tanna, (आज समाज), मुंबई: टीवी और बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में हैं, जहां उनका पारंपरिक तुलु रीति-रिवाजों के साथ हुआ बेबी शॉवर इवेंट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस इस भावुक और खूबसूरत पल को बेहद पसंद कर रहे हैं।

करिश्मा तन्ना का ये बेबी शॉवर काफी खूबसूरत नजर आया, जहां पारंपरिक रस्मों, शानदार सजावट और परिवार के प्यार भरे माहौल ने पूरे इवेंट को बेहद खास बना दिया, वहीं एक्ट्रेस की खुशी और इमोशनल मोमेंट्स ने फैंस को भी इमोशनल कर दिया और सबका दिल जीत लिया।

सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की तस्वीरें

इस खास मौके पर करिश्मा तन्ना गोल्डन ट्रेडिशनल साड़ी और भारी रॉयल ज्वेलरी में बेहद खूबसूरत दिखाई दीं, जहां उनका पूरा लुक किसी शाही इवेंट जैसा लग रहा था, जबकि उनके चेहरे की चमक और खुशी ने इस इवेंट की खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा दिया।

करिश्मा ने अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की हैं, जिसके साथ उन्होंने लिखा है कि 6 यार्ड में लिपटा हुआ साउथ इंडियन मैजिक। लोग उनकी इस पोस्ट को काफी पसंद कर रहे हैं और इस खास मौके पर उन्हें बधाई भी दे रहे हैं।

सादगी और रॉयलिटी का शानदार मेल देखने को मिला

एक्ट्रेस ने अपने इस खास इवेंट में ट्रेडिशनल एलिगेंस को मॉडर्न स्टाइल के साथ बेहद खूबसूरती से कैरी किया, जहां उनकी सादगी और रॉयलिटी का शानदार मेल देखने को मिला, जिसने उनके पूरे लुक को सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला फैशन मोमेंट बना दिया है।

फैंस के साथ-साथ कई टीवी और बॉलीवुड सितारे भी करिश्मा तन्ना के इस ट्रेडिशनल बेबी शॉवर की तारीफ करते नजर आए, क्योंकि इवेंट में भारतीय संस्कृति, पारिवारिक भावनाएं और शाही अंदाज का बेहद खूबसूरत मेल देखने को मिला, जिसने हर किसी को काफी इफेक्ट किया।

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