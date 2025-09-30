Karishma Tanna bikini Photos: बिकिनी में समंदर की रानी बनीं Karishma Tanna, फैंस हुए दीवाने

Karishma Tanna bikini Photos, आज समाज, नई दिल्ली: ‘बिग बॉस’ फेम अभिनेत्री करिश्मा तन्ना सोशल मीडिया पर अपनी दमदार उपस्थिति के लिए जानी जाती हैं और अक्सर अपने निजी जीवन की झलकियाँ फैन्स के साथ शेयर करती रहती हैं। हाल ही में, उन्होंने बीच की कुछ खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट कीं जो वायरल हो गई हैं, जिनमें वह धूप का भरपूर आनंद लेती नज़र आ रही हैं।
तस्वीरों में, करिश्मा एक आकर्षक बिकिनी पहने हुए, लहरों के बीच सहजता से पोज़ देती नज़र आ रही हैं। उनके इंस्टाग्राम पर शेयर की गई एक तस्वीर में वह आराम से “रेस्ट मोड” में नज़र आ रही हैं, जो उनके चंचल और ग्लैमरस बीच वाइब को बखूबी कैद कर रही है।
करियर की खास बातें

करिश्मा तन्ना ने बॉलीवुड फिल्मों में अपनी पहचान बनाई है, जिसमें हिट फिल्म संजू में रणबीर कपूर और विक्की कौशल के साथ स्क्रीन शेयर करना भी शामिल है।
उन्हें सबसे हॉट टीवी अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है और उन्होंने कई हॉरर टेलीविजन सीरीज़ में काम किया है, जिससे उनकी बहुमुखी प्रतिभा और भी निखर कर सामने आई है।
चाहे वह उनके स्टाइलिश बीच पोज़ हों या ऑन-स्क्रीन करिश्मा, करिश्मा प्रशंसकों को मोहित करती रहती हैं, और ये हालिया बीच तस्वीरें भी कोई अपवाद नहीं हैं।

धूप में एक दिन

करिश्मा तन्ना धूप में एक खुशनुमा और बेफ़िक्र दिन बिता रही हैं, लहरों का आनंद ले रही हैं और पूरे आनंद और आत्मविश्वास के साथ समुद्र तट के माहौल का आनंद ले रही हैं। सोशल मीडिया पर प्रशंसक उनकी नवीनतम पोस्ट को पसंद कर रहे हैं और उनके आकर्षक लुक और दमकती ऊर्जा के लिए अभिनेत्री की खूब तारीफ़ कर रहे हैं।

