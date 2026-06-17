Karishma Tanna Baby Bump: 42 की उम्र में मां बनने की खुशी, स्टाइलिश मैटरनिटी शूट ने जीता फैंस का दिल

Karishma Tanna Baby Bump: टेलीविज़न स्टार करिश्मा तन्ना अपनी प्रेग्नेंसी जर्नी के हर पल को जी रही हैं, और उनके लेटेस्ट मैटरनिटी फोटोशूट ने फैंस को पूरी तरह से हैरान कर दिया है। एक्ट्रेस, जो अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रही हैं, ने हाल ही में कुछ शानदार तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें मदरहुड की तैयारी के दौरान उनका उत्साह खूबसूरती से दिखाया गया है।

करिश्मा के शानदार मैटरनिटी स्टाइल ने दिल जीत लिया

फोटोज़ में, करिश्मा क्रॉप टॉप, स्कर्ट और मैचिंग जैकेट वाले कोऑर्डिनेटेड ब्राउन आउटफिट में बहुत स्टाइलिश लग रही थीं। उन्होंने अपने लुक को ब्लैक कैप के साथ पूरा किया, जिससे उनके मैटरनिटी लुक में एक फैशनेबल एज आ गया।

अपने मेकअप को सॉफ्ट और नेचुरल रखते हुए, एक्ट्रेस ने मिनिमल ज्वेलरी चुनी, जिससे उनका चमकदार प्रेग्नेंसी ग्लो सेंटर स्टेज पर आ गया। उनके खुशमिजाज एक्सप्रेशन और कॉन्फिडेंट पोज़ उस खुशी को दिखा रहे थे जो वह ज़िंदगी के इस खास फेज़ में महसूस कर रही हैं।

गर्व से अपना बेबी बंप दिखाती हुईं

फोटोशूट की एक खास बात यह थी कि करिश्मा ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना बढ़ता हुआ बेबी बंप दिखाया। अपनी जैकेट के बटन खुले रखकर पोज़ देते हुए, उन्होंने कैमरे के लिए मुस्कुराते हुए अपने बंप को धीरे से सहलाया।

मैटरनिटी शूट में एलिगेंस, कॉन्फिडेंस और मदरहुड का एकदम सही मेल था, फैंस ने न सिर्फ उनकी खूबसूरती की तारीफ की, बल्कि तस्वीरों में उनकी पॉजिटिविटी की भी तारीफ की।

फैंस ने होने वाली मां पर प्यार बरसाया

फोटो शेयर होने के तुरंत बाद, सोशल मीडिया पर तारीफों और दिल से निकले मैसेज की बाढ़ आ गई। फैंस ने एक्ट्रेस को “खूबसूरत,” “गॉर्जियस,” और “एकदम ग्लोइंग” कहा।

कई फैंस ने कमेंट किया कि उनका बेबी बंप कितना प्यारा लग रहा था, जबकि दूसरों ने उन्हें इतने कॉन्फिडेंस और खुशी के साथ प्रेग्नेंसी एन्जॉय करते देखकर खुशी जताई। जैसे ही फॉलोअर्स उनकी ज़िंदगी के इस रोमांचक चैप्टर का जश्न मना रहे थे, कमेंट सेक्शन में दिल के इमोजी और प्यार भरे मैसेज आने लगे।

करिश्मा और वरुण बंगेरा के लिए एक नया चैप्टर

करिश्मा तन्ना ने 5 फरवरी, 2022 को मुंबई के बिज़नेसमैन वरुण बंगेरा से शादी की। शादी के चार साल बाद, यह कपल अब अपने पहले बच्चे का स्वागत करने की तैयारी कर रहा है।

जैसे-जैसे एक्ट्रेस अपनी प्रेग्नेंसी जर्नी की झलकियां शेयर करती रहती हैं, फैंस परिवार के नए सदस्य के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और हर कदम पर उन्हें चीयर कर रहे हैं।