Karishma Sharma Accident: ‘बहुत दर्द में हूं…’ चलती ट्रेन से कूद पड़ीं करिश्मा शर्मा, अस्पताल में भर्ती

Karishma Sharma Accident, आज समाज, नई दिल्ली: रागिनी एमएमएस रिटर्न्स, प्यार का पंचनामा 2, उजड़ा चमन और हम जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए मशहूर अभिनेत्री करिश्मा शर्मा बुधवार को एक भयानक हादसे का शिकार हो गईं।

अभिनेत्री ने सोशल मीडिया के ज़रिए बताया कि मुंबई की लोकल ट्रेन से चर्चगेट जाते समय, वह घबरा गईं और चलती ट्रेन से कूद गईं, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहाँ बाद में उनकी दोस्त ने अस्पताल के बिस्तर से उनकी तस्वीर शेयर की।

ट्रेन से कूदना

अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर इस घटना को साझा करते हुए, करिश्मा ने उस चौंकाने वाले पल को याद किया: “कल, चर्चगेट में एक शूटिंग के लिए जाते समय, मैंने साड़ी पहनकर ट्रेन में चढ़ने का फैसला किया।

जैसे ही मैं ट्रेन में चढ़ी, ट्रेन की गति बढ़ने लगी और मैंने देखा कि मेरी दोस्त उसमें नहीं चढ़ पा रही हैं। डर के मारे, मैं कूद गई… दुर्भाग्य से, मैं पीछे की ओर गिर गई और मेरे सिर में बुरी तरह चोट लग गई।”

चोटें और अस्पताल में भर्ती

अभिनेत्री ने आगे लिखा: “मेरी पीठ में चोट लगी है, मेरा सिर सूज गया है, और मेरे पूरे शरीर पर चोट के निशान हैं। डॉक्टरों ने मुझे सिर में किसी गंभीर चोट की आशंका से बचने के लिए एमआरआई करवाने की सलाह दी है। मुझे एक दिन के लिए निगरानी में रखा गया है। कल से मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन मैं खुद को मज़बूत बनाए रखने की कोशिश कर रही हूँ। कृपया मुझे अपनी प्रार्थनाओं में रखें और प्यार भेजें—यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है।”

दोस्त का दिल दहला देने वाला नोट

करिश्मा की एक करीबी दोस्त, जिसने उन्हें अस्पताल पहुँचाया था, ने एक भावुक अपडेट साझा किया: “मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा हुआ… मेरी दोस्त चलती ट्रेन से गिर गई। उसे याद भी नहीं है कि यह सब कैसे हुआ। हमने उसे ज़मीन पर पड़ा पाया और तुरंत यहाँ ले आए। डॉक्टर अभी भी उसकी हालत पर नज़र रख रहे हैं। कृपया उसे अपनी प्रार्थनाओं में रखें। जल्दी ठीक हो जाओ, बेबी।”