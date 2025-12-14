Kareena Kapoor: लियोनेल मेसी से मिलेंगी करीना कपूर, मुंबई में तैयारी शुरू

इंडिया टूर पर हैं अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनल मेसी

Kareena Kapoor, (आज समाज), मुंबई: अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनल मेसी इन दिनों अपने GOAT India Tour पर हैं। उनका ये टूर 13 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चलेगा। अपने इस टूर के दौरान मेसी कोलकाता के साथ ही हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली भी पहुंचेंगे। इंडिया पहुंचते ही लियोनेल मेसी ने बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान से मुलाकात की। अब खबर है कि करीना कपूर खान मुंबई में ग्लोबल फुटबॉल आइकन मेसी मिलने वाली हैं।

आज होगी मुलाकात

लियोनेल मेसी और करीना कपूर खान की मुलाकात 14 दिसंबर को मुंबई में होगी। इस खबर ने करीना कपूर के फैन्स का दिल खुश कर दिया है। करीना कपूर और मेसी की ये मुलाकात मेसी के GOAT India Tour 2025 से पहले होगी। इससे पहले मेसी के इंडिया टूर की शुरूआत कोलकाता से हुई, जहां बॉलीवुड किंग शाहरुख खान ने साल्ट लेक स्टेडियम में मेसी से मुलाकात की।

शाहरुख खान और मेसी की मुलाकात

13 दिसंबर को शाहरुख खान ने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में फुटबॉलर मेसी से मुलाकात की, जिसके बाद मेसी के इंडिया टूर को लेकर चर्चा और तेज हो गई। दोनों की इस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई, खासकर वे पल जब शाहरुख खान ने अपने बेटे अबराम को भी मेसी से मिलवाया।

करीना कपूर वर्कफ्रंट

वर्क फ्रंट की बात करें तो, करीना कपूर आखिरी बार रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन में नजर आई थीं, जिसमें अजय देवगन, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, अर्जुन कपूर, टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार जैसे कई स्टार्स थे। वहीं, एक्ट्रे, हंसल मेहता की द बकिंघम मर्डर्स में भी नजर आईं, जिसमें उन्होंने एक पुलिस आॅफिसर का रोल निभाया था।