Karan Wahi and Jennifer Winget: शादी की खबरों पर करण वाही ने तोड़ी चुप्पी! हाथ जोड़कर दो शब्दों में कर दिया सब साफ

Karan Wahi and Jennifer Winget: टेलीविजन स्टार करण वाही और जेनिफर विंगेट हाल ही में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में थे। सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें फैल रही थीं कि ये दोनों पुराने दोस्त शादी करने वाले हैं, और फैंस उन्हें बधाई संदेश भी भेज रहे थे। हालांकि, सभी अफवाहों पर विराम लगाते हुए, करण वाही ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी और अपने ही अंदाज़ में इस चर्चा पर जवाब दिया।

करण वाही का रहस्यमयी पोस्ट वायरल हुआ

View this post on Instagram A post shared by Karan Wahi (@karanwahi)

जैसे ही शादी की अफवाहें ऑनलाइन फैलने लगीं, करण ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर रिएक्ट किया। किसी का नाम लिए बिना या सीधे अफवाहों का ज़िक्र किए बिना, एक्टर ने एक रहस्यमयी पोस्ट शेयर किया जो तेज़ी से वायरल हो गया और इसे उनकी तरफ से इन अटकलों का जवाब माना गया।

सिर्फ दो शब्द, संदेश साफ और स्पष्ट

करण वाही ने लिखा, “फ्री पीआर, धन्यवाद,” इसके साथ ही उन्होंने हाथ जोड़ने वाला इमोजी भी लगाया। हालांकि यह छोटा था, लेकिन इस संदेश ने उनका रुख साफ कर दिया। हालांकि उन्होंने जेनिफर विंगेट या शादी की अफवाहों का सीधे तौर पर ज़िक्र नहीं किया, लेकिन समय को देखते हुए इसमें कोई शक नहीं था कि यह पोस्ट चल रही चर्चा को खत्म करने के लिए था।

सालों पुरानी दोस्ती

करण वाही और जेनिफर विंगेट की दोस्ती काफी पुरानी है, जो टेलीविजन इंडस्ट्री में उनके शुरुआती दिनों से है। दोनों ने पहली बार पॉपुलर शो ‘दिल मिल गए’ (2007) में साथ काम किया था, जिसने उनके मजबूत रिश्ते की नींव रखी। लगभग 14 साल बाद, वे 2024 की वेब सीरीज़ ‘रेजिंगहानी वर्सेस रेजिंगहानी’ में स्क्रीन पर फिर से साथ आए, जिससे उनके रिश्ते को लेकर फैंस की उत्सुकता फिर से बढ़ गई।

जेनिफर विंगेट का पिछला रिश्ता

जेनिफर विंगेट की शादी पहले 2012 में एक्टर करण सिंह ग्रोवर से हुई थी, लेकिन दो साल के अंदर ही उनका तलाक हो गया। जबकि करण सिंह ग्रोवर अब आगे बढ़ चुके हैं और बिपाशा बसु से खुशी-खुशी शादी कर चुके हैं, जेनिफर अभी भी सिंगल हैं और अपने करियर पर ध्यान दे रही हैं।

अफवाहों पर विराम

करण वाही के साफ जवाब से अब यह साफ हो गया है कि शादी की अफवाहें सिर्फ अटकलें थीं। फिलहाल, दोनों एक्टर एक मजबूत दोस्ती शेयर करते हैं – इससे ज़्यादा कुछ नहीं।

