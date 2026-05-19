Karan Kundrra Tejasswi Prakash Romantic Video: पूल में बाहों में खोए दिखे स्टार कपल, रोमांटिक Kiss Video हुआ वायरल

Karan kundrra tejasswi prakash Romantic video: टेलीविज़न के पसंदीदा पावर कपल, करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश, एक बार फिर अपनी सिज़लिंग केमिस्ट्री से सुर्खियां बटोर रहे हैं। पूलसाइड आउटिंग का दोनों का लेटेस्ट रोमांटिक वीडियो सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त वायरल हो गया है, जिससे फैंस उनके प्यारे बॉन्ड और ड्रीमी रोमांस के दीवाने हो गए हैं।

पूल में रोमांटिक पल वायरल

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वायरल क्लिप में, करण और तेजस्वी को एक स्विमिंग पूल के अंदर एक साथ आरामदायक पल बिताते हुए देखा जा सकता है। यह कपल प्यार में डूबा हुआ लग रहा था क्योंकि उन्होंने एक-दूसरे को रोमांटिक तरीके से गले लगाया हुआ था, जबकि बैकग्राउंड में सॉफ्ट बॉलीवुड म्यूज़िक बज रहा था, जिससे परफेक्ट ड्रीमी वाइब बन रही थी।

करण को तेजस्वी को प्यार से किस करते हुए भी देखा गया, जिससे यह वीडियो उनके फैंस के लिए और भी खास बन गया। उनकी केमिस्ट्री और एक-दूसरे के साथ कम्फर्ट ने तुरंत ऑनलाइन ध्यान खींचा, कई लोगों ने उन्हें “सबसे पसंदीदा टीवी कपल” कहा।

तेजस्वी के ग्लैमरस लुक ने सबका ध्यान खींचा

तेजस्वी ब्लैक मोनोकिनी में स्लीक बन हेयरस्टाइल और हल्के मेकअप में बहुत खूबसूरत लग रही थीं। वहीं, करण ने शॉर्ट्स में कैज़ुअल और स्टाइलिश लुक रखा। साथ में, दोनों बिल्कुल पिक्चर-परफेक्ट लग रहे थे, और अपने रोमांटिक वाइब से बड़े कपल गोल्स सेट कर रहे थे।

अर्जुन बिजलानी ने खास वीडियो कैप्चर किया

दिलचस्प बात यह है कि वायरल वीडियो कपल के करीबी दोस्त और एक्टर अर्जुन बिजलानी ने रिकॉर्ड किया था। उन्हें शूट करते समय, अर्जुन को करण और तेजस्वी की केमिस्ट्री की तारीफ करते हुए भी सुना गया, उन्होंने कहा कि वे साथ में कमाल के लग रहे हैं। फैंस ने कमेंट सेक्शन में दिल वाले इमोजी और प्यारे मैसेज भेजे, और उन्हें टेलीविज़न इंडस्ट्री का “बेस्ट कपल” कहा।

बिग बॉस में शुरू हुई लव स्टोरी

करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश को बिग बॉस में अपने सफर के दौरान प्यार हो गया। उनकी केमिस्ट्री शो की सबसे बड़ी हाइलाइट्स में से एक बन गई, और घर से बाहर निकलने के बाद, उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया। खबर है कि यह कपल कई सालों से साथ है और माना जा रहा है कि यह साथ में रह भी रहा है। अब, फैंस इस बहुत पसंद की जाने वाली जोड़ी के शादी के बंधन में बंधने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।