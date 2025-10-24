Karan Johar Controversial Comments: आपके परिवार के एक सदस्य से रहा इंटीमेट रिश्ता…” Karan Johar के खुलासे से हक्की-बक्की रह गईं Janhvi Kapoor

Karan Johar Controversial Comments: फिल्म निर्माता करण जौहर एक सेलिब्रिटी चैट शो में एक चौंकाने वाले खुलासे के बाद एक बार फिर चर्चा का विषय बन गए हैं। जान्हवी कपूर के साथ, करण ने काजोल और ट्विंकल खन्ना सहित सभी को अवाक कर दिया, जब उन्होंने जान्हवी के परिवार के एक सदस्य के साथ “अंतरंग संबंध” होने का चौंकाने वाला बयान दिया।
यह घटना “टू मच फन विद काजोल एंड ट्विंकल” के एक एपिसोड के दौरान हुई, जहाँ करण, जो अपने बेबाक हास्य और बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, ने एक मज़ेदार गेम सेगमेंट में भाग लिया, जो जल्द ही सनसनीखेज हो गया।

करण जौहर का बेबाक दावा

 

शो में “सच और झूठ” राउंड के दौरान, करण से एक सच और एक झूठ बताने को कहा गया। जान्हवी कपूर ने उन्हें कुछ बेहद शर्मनाक बताने की चुनौती दी। बिना किसी हिचकिचाहट के, करण ने कहा,
“मैंने 26 साल की उम्र में अपना कौमार्य खो दिया था।” फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, “और आपके परिवार के एक सदस्य के साथ मेरा अंतरंग संबंध था।” उनके इस बयान ने जान्हवी को तुरंत चौंका दिया, जबकि काजोल और ट्विंकल इस अप्रत्याशित मोड़ पर ज़ोर से हँस पड़े।

“क्या वो बोनी कपूर थे?” — ट्विंकल की मज़ेदार प्रतिक्रिया

 

जैसे ही कमरा हँसी और अविश्वास से भर गया, ट्विंकल खन्ना ने मज़ाक में पूछा, “रुको, क्या वो बोनी कपूर थे?” जान्हवी पूरी तरह से स्तब्ध दिखीं, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हँसें या प्रतिक्रिया दें। बाद में करण ने स्पष्ट किया कि दूसरा बयान झूठा था, उन्होंने बताया,

“26 साल की उम्र में अपना कौमार्य खोने वाली बात सच है, लेकिन आपके परिवार के किसी भी सदस्य के साथ मेरा कभी कोई अंतरंग संबंध नहीं रहा। हालाँकि,” उन्होंने मज़ाकिया लहजे में कहा, “यह विचार मेरे मन में कई बार आया था।”

वायरल क्लिप पर फैन्स बंटे

चैट शो का एक क्लिप अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, और यूज़र्स इस बातचीत पर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कई फैन्स को करण का हास्य बोल्ड और मनोरंजक लगा, जबकि कुछ ने चर्चा के लहजे की आलोचना करते हुए इसे “अनुचित” और “घृणास्पद” बताया।
इस बहस को और हवा देते हुए, तीनों – करण, काजोल और ट्विंकल – भावनात्मक बनाम शारीरिक धोखे पर भी चर्चा करते नज़र आए, जहाँ उन्होंने इस बात पर सहमति जताई कि भावनात्मक धोखा शारीरिक विश्वासघात से ज़्यादा दर्दनाक हो सकता है। हालाँकि, जान्हवी ने इससे असहमति जताते हुए दोनों तरह के धोखे को समान रूप से गलत बताया – इस प्रतिक्रिया ने उन्हें तुरंत नेटिज़न्स से प्रशंसा दिला दी।

ट्रोल हुए फिर भी ट्रेंडिंग

यहाँ तक कि करण जौहर, काजोल और ट्विंकल खन्ना को उनकी “ज़्यादा मज़ेदार” चैट के लिए ट्रोल किया जा रहा है, फैन्स इस क्लिप को शेयर करने से खुद को नहीं रोक पा रहे हैं – जिससे यह इस हफ़्ते ऑनलाइन सबसे चर्चित पलों में से एक बन गया है।