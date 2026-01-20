Karan Johar: सलमान खान को मनाते-मनाते रोने लगे थे करण जौहर

जानें, क्या हुआ था वैनिटी वैन में

Karan Johar, (आज समाज), मुंबई: बॉलीवुड के दिग्गज फिल्ममेकर करण जौहर फिल्मों के साथ-साथ फैशन की भी गहरी समझ रखते हैं। इन दिनों करण एक क्लोदिंग ब्रांड के लिए पॉडकास्ट होस्ट कर रहे हैं। इसके हालिया एपिसोड में नीति मोहन, शक्ति मोहन और मुक्ति मोहन गेस्ट बकर पहुंचीं। इस दौरान करण ने उनसे बातचीत करते हुए अपनी डेब्यू और ब्लॉकबस्टर फिल्म कुछ कुछ होता है का एक किस्सा शेयर किया। शूटिंग के वक्त सलमान खान एक जिद पर अड़ गए थे और उनकी जिद के आगे करण जौहर रोने लगे थे।

बता दें कि कुछ कुछ होता है में शाहरुख खान और काजोल ने लीड रोल निभाया था। जबकि रानी मुखर्जी ने सपोर्टिंग रोल किया था। वहीं इसमें सलमान खान ने अमन नाम का सपोर्टिंग किरदार निभाया था और वो अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे थे। इस रोल के लिए करण ने सैफ अली खान और चंद्रचूड़ सिंह जैसे एक्टर्स को भी अप्रोच किया था। लेकिन, बात नहीं बनी। बाद में सलमान खुद इस रोल को करने के लिए करण जौहर के पास आए थे। लेकिन, शूटिंग के पहले ही दिन उन्होंने करण के लिए बड़ी टेंशन पैदा कर दी थी।

जिद पर अड़े रहे सलमान खान

करण जौहर ने बताया कि शूटिंग के पहले ही दिन वो सलमान खान से मिलने के लिए उनकी वैनिटी वैन में गए थे। सलमान वहां जींस और टी शर्ट पहनकर बैठे हुए थे। सलमान को साजन जी घर आए गाना शूट करना था। सलमान ने करण को एक अजीब सुझाव देते हुए कहा था, देखो करण, अगर पहली बार कोई दूल्हा जींस और टी-शर्ट में एंट्री करता है, तो ये एक नया ट्रेंड बन जाएगा।

मैं इसमें अपना स्वैग दिखाऊंगा। जबकि करण तो कुछ और ही प्लानिंग करके बैठे थे और वो सलमान को सूट में देखना चाहते थे। इसके लिए एक बड़ा सा सेट भी तैयार किया गया था। करण ने सलमान को समझते हुए कहा था, सलमान, सेट बहुत शानदार है और काजोल ने भी बहुत भारी लहंगा पहना है, ऐसे में जींस-टीशर्ट कैसे चलेगी? लेकिन, सलमान अपनी बात पर अड़े हुए थे।

रोने लगे थे करण जौहर

सलमान की बात सुनकर करण जौहर काफी सोच में पड़ गए। फिर वो सलमान के सामने ही रोने लगे थे। सलमान ने करण को इमोशनल देखकर अपना ख्याल बदल लिया। सलमान ने करण से कहा, अरे नहीं, नहीं, तुम रोओ मत, मैं सूट पहन लूंगा। इसके बाद सलमान और करण ने गाने की शूटिंग की।