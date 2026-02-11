CarryMinati पर Karan Johar का मानहानि केस! आखिर क्या है पूरा विवाद?

CarryMinati defamation Case: पॉपुलर यूट्यूबर कैरीमिनाटी, जिनका असली नाम अजय नागर है, अक्सर अपने बोल्ड और कॉन्ट्रोवर्शियल कंटेंट के लिए सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर, फिल्ममेकर करण जौहर के उनके खिलाफ डिफेमेशन केस करने के बाद वे कानूनी मुश्किल में पड़ गए हैं।

कोर्ट ने अब दखल दिया है और एक अंतरिम ऑर्डर पास किया है, जिसमें कैरीमिनाटी को करण जौहर के खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक या डिफेमेटिव कंटेंट पोस्ट करने से रोक दिया गया है। तो, असल में मामला क्या है? चलिए इसे समझते हैं।

करण जौहर ने डिफेमेशन केस किया

PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने कैरीमिनाटी को करण जौहर के खिलाफ कोई भी अपमानजनक या डिफेमेटिव कंटेंट न बनाने या शेयर न करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कैरीमिनाटी का लेटेस्ट वीडियो हटाने का भी आदेश दिया है,

जिसमें कथित तौर पर करण जौहर की गाली-गलौज का इस्तेमाल करके आलोचना की गई थी। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था और इसने एक नया विवाद खड़ा कर दिया, जिसके बाद करण जौहर को लीगल एक्शन लेना पड़ा।

लीगल एक्शन किस वजह से हुआ?

कुछ दिन पहले, कैरीमिनाटी ने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें उन्होंने कथित तौर पर करण जौहर के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। इस पर आपत्ति जताते हुए, करण जौहर ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और यूट्यूबर के खिलाफ मानहानि का केस किया।

सिविल जज पी. जी. भोसले ने केस की सुनवाई करते हुए करण जौहर के पक्ष में एक अंतरिम आदेश दिया। कैरीमिनाटी के अलावा, केस में उनके मैनेजर दीपक, वन हैंड क्लैप मीडिया, गूगल और मेटा को भी पार्टी बनाया गया है। करण जौहर ने कहा है कि ऐसे वीडियो उनकी पब्लिक इमेज और रेप्युटेशन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और इसलिए उन्होंने ऐसे कंटेंट को बनाने और सर्कुलेट करने पर बैन लगाने की मांग की है।

वीडियो हटाए गए, कोर्ट ने अंतरिम बैन जारी किया

कैरीमिनाटी के वकील ने भी एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि वीडियो और उससे जुड़ा कंटेंट पहले ही डिलीट कर दिया गया है, और हटाने के लिए और कुछ नहीं बचा है।

सभी पक्षों को सुनने के बाद, कोर्ट ने वीडियो और उससे जुड़े कंटेंट पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी और मेटा को भी निर्देश दिया कि वह अपने प्लेटफॉर्म से कंटेंट को हटाए। इस मामले ने एक बार फिर कंटेंट क्रिएटर्स, बोलने की आज़ादी और बड़े पैमाने पर ऑनलाइन असर से जुड़ी ज़िम्मेदारी को लेकर बहस छेड़ दी है।