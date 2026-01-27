Karan Johar Break From Social Media: फिल्ममेकर करण जौहर, जो लंबे समय से सोशल मीडिया पर बॉलीवुड की सबसे एक्टिव आवाजों में से एक रहे हैं, ने कुछ समय के लिए डिजिटल दुनिया से दूर रहने का फैसला किया है। फिल्म इंडस्ट्री के डेवलपमेंट्स पर रिएक्ट करने और इंस्टाग्राम पर पर्सनल अपडेट शेयर करने के लिए जाने जाने वाले जौहर ने सोमवार शाम को अनाउंस किया कि वह प्लेटफॉर्म से एक हफ्ते का ब्रेक लेंगे।

यह अनाउंसमेंट उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज के ज़रिए किया, ऐसे समय में जब फिल्ममेकर लगातार ऑनलाइन ट्रोलिंग और बॉलीवुड की मौजूदा स्थिति को लेकर बढ़ती पब्लिक डिबेट का सामना कर रहे हैं। हाल ही में एक्टर वरुण धवन के सपोर्ट में आने के बाद, करण जौहर ने अब सोशल मीडिया से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट होने का फैसला किया है—कम से कम कुछ समय के लिए।

करण जौहर ने डिजिटल डिटॉक्स अनाउंस किया

अपने फैसले के बारे में बताते हुए, जौहर ने लिखा, “एक हफ्ते के लिए डिजिटल डिटॉक्स! कोई डूम स्क्रॉलिंग नहीं! कोई DM नहीं! कोई पोस्ट नहीं! उम्मीद है कि यूनिवर्स मुझे दूर रहने की ताकत देगा!!!!” उनका मैसेज साफ तौर पर बताता है कि वह इस दौरान ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शन और डिजिटल बातचीत से दूरी बनाना चाहते हैं।

सोशल मीडिया के ‘खोखले शोर’ पर बात की

हाल ही में, करण जौहर ने सोशल मीडिया पर “खोखले शोर” के बारे में खुलकर बात की थी। किसी का नाम लिए बिना, उन्होंने कलाकारों से जुड़े मामूली मुद्दों पर नेगेटिविटी फैलाने के लिए ऑनलाइन ट्रोलर्स की आलोचना की। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि असल ज़िंदगी, असली ऑडियंस का प्यार, और बॉक्स ऑफिस की सफलता वर्चुअल दुनिया के हंगामे से कहीं ज़्यादा मायने रखती है।

ट्रोलिंग के बीच वरुण धवन के साथ खड़े रहे

जौहर की टिप्पणियों को बड़े पैमाने पर वरुण धवन के सपोर्ट के तौर पर देखा गया, जिन्हें हाल ही में ‘बॉर्डर 2’ के प्रमोशनल कंटेंट में उनके एक्सप्रेशंस को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया था। इस डिबेट ने फैंस और इंडस्ट्री के अंदरूनी लोगों से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं पैदा कीं, जिससे ऑनलाइन जांच की बढ़ती संस्कृति पर ध्यान गया।

बॉलीवुड की वापसी पर भरोसा जताया

अपने साथियों और इंडस्ट्री का साथ देते हुए, करण जौहर ने ‘धुरंधर’ और ‘बॉर्डर 2’ जैसी हालिया फिल्मों की सफलता पर भी ज़ोर दिया। उनके मुताबिक, बड़ी हिंदी फिल्मों की लगातार सफलता यह साबित करती है कि बॉलीवुड अपनी ताकत फिर से हासिल कर रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि जब फिल्में ऑडियंस के साथ इमोशनल कनेक्शन बनाने में कामयाब होती हैं, तो नेगेटिविटी और आलोचना अपने आप खत्म हो जाती है।

यह भी पढ़ें : Celina Jaitly: पति पीटर हाग से 100 करोड़ मुआवजा, हर महीने 10 लाख मेंटेनेंस की मांग