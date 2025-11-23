Chandigarh Crime News : 50 किलो हेरोइन सहित कपूरथला निवासी गिरफ्तार

Chandigarh Crime News : 50 किलो हेरोइन सहित कपूरथला निवासी गिरफ्तार

फिरोजपुर पुलिस ने पकड़ा, सीमा पार से आई थी नशे की खेप, हाल ही में जेल से रिहा हुआ था गिरफ्तार आरोपी

Chandigarh Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब पुलिस की नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने शनिवार को कपूरथला निवासी एक नशा तस्कर को 50 किलो हेरोइन समेत गिरफ्तार किया है। यह जानकारी पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने देते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान संदीप सिंह उर्फ सीपा, निवासी गांव शन्ना शेर सिंह वाला (कपूरथला) के रूप में हुई है।

हेरोइन की बड़ी खेप बरामद करने के अलावा, पुलिस टीमों ने उसकी सफेद कीआ सेल्टोस कार नंबर-पीबी 09 ए.क्यू. 3598, जिसमें वह सफर कर रहा था, को भी जब्त कर लिया है। डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि प्राथमिक जांच से पता चला है कि 50 किलो हेरोइन की यह खेप सीमा पार पाकिस्तान से जुड़े आईएसआई समर्थित तस्करों द्वारा भेजी गई थी।

आरोपी पर पहले ही आठ मामले दर्ज

उन्होंने कहा कि गिरफ्तार आरोपी संदीप उर्फ सीपा एक हिस्ट्रीशीटर है और उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के पांच मामलों सहित कुल आठ आपराधिक केस दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि उक्त आरोपी हाल ही में कपूरथला जेल से रिहा हुआ था। डीजीपी ने कहा कि इस मामले में आगे-पीछे के संबंधों की पुष्टि के लिए जांच जारी है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में और बरामदगियों की संभावना है।

इस तरह मिली पुलिस को सफलता

आॅपरेशन संबंधी विवरण साझा करते हुए, एएनटीएफ के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) नीलाभ किशोर ने कहा कि सटीक तकनीकी खुफिया सूचना के आधार पर एएनटीएफ की टीमें आरोपी की जेल से रिहाई के बाद से ही उसकी गतिविधियों पर नजर रख रही थीं। खुफिया जानकारी से पता चला कि संदिग्ध ने जलालाबाद के सीमा-निकट गांव बग्गेके उताड़ से नशे की बड़ी खेप प्राप्त की थी।

पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश भी की

एडीजीपी ने बताया कि तेजी से कार्रवाई करते हुए एएनटीएफ टीमों ने आरोपी को फिरोजपुर में ट्रैक किया और उसका पीछा किया। जिस दौरान गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी ने गाड़ी भगा कर पुलिस टीमों पर चढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद आरोपी को गांव राउके से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि इस खेप को प्राप्त करने वालों की पहचान करने के लिए जांच जारी है।