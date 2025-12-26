जल्द ही फिल्म की री-रिलीज डेट की जाएगी अनाउंस

Kis Kisko Pyaar karoon 2, (आज समाज), मुंबई: मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा अपनी कॉमिक अंदाज से लोगों के दिलों में बसते हैं। कुछ समय पहले वो किस किस प्यार करूं 2 के नाम से एक फिल्म लेकर आए, जो उनकी इसी नाम की 2015 में आई फिल्म का सीक्वल है। ये सीक्वल फिल्म 14 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई। फिल्म लोगों को पसंद आई, रिव्यू भी अच्छे मिले, लेकिन बॉक्स आॅफिस पर कमाल नहीं दिखा। ऐसे में अब इस फिल्म को री-रिलीज करने का फैसला किया गया है। अभी री-रिलीज डेट सामने तो नहीं आई है, लेकिन ऐसी जानकारी है कि जनवरी 2026 में ही ये फिल्म दोबारा से रिलीज होगी।

फिल्म क्रिटिक और ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने सोशल मीडिया पर इस फिल्म की री-रिलीज को लेकर एक पोस्ट शेयर किया और बताया कि थिएटर में लिमिटेड स्क्रीन मिलने की वजह से इस फिल्म पर असर पड़ा। ऐसे में इसके प्रोड्यूसर रतन जैन ने इसे दोबारा से रिलीज करने का फैसला किया है। उन्होंने ये भी बताया कि जल्द ही इस फिल्म की री-रिलीज डेट अनाउंस की जाएगी।

बॉक्स आॅफिस पर फ्लॉप हुई किस किस प्यार करूं 2

बॉलीवुड हंगामा के अनुसार किस किसको प्यार करूं 2 ने 11 करोड़ रुपये की कमाई की और बॉक्स आॅफिस पर फ्लॉप हो गई। इसी वजह से मेकर्स चाहते हैं कि जल्द ही ये फिल्म फिर से रिलीज हो। अनुकल्प गोस्वामी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में आयशा खान, त्रिधा चौधरी, वारिना हुसैन, पारुल गुलाटी, मंजोत सिंह जैसे सितारे नजर आए। दिग्गज दिवंगत एक्टर असरानी भी इस फिल्म में का हिस्सा हैं।

इन दो फिल्मों की वजह से कपिल की फिल्म को हुआ नुकसान

किस किसको प्यार करूं 2 को बॉक्स आॅफिस पर दो फिल्मों की वजह से नुकसान झेलना पड़ा। पहली फिल्म है रणवीर सिंह की धुरंधर, जो 5 दिसंबर को रिलीज हुई और 26 दिसंबर तक ये 1000 करोड़ क्लब में शामिल हो गई। दूसरा नाम है हॉलीवुड फिल्म अवतार: फायर एंड ऐश का, जेम्स केमरून जिसके डायरेक्टर हैं। ये फिल्म इंडिया में भी 19 दिसंबर को रिलीज हुई है। सिर्फ 7 दिनों में इसने लगभग 109 करोड़ रुपये की कमाई कर ली। वहीं वल्डार्वाइड इसने 4500 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार कर लिया।