The Great Indian Kapil Show 4: हंसी का ओवरडोज लेकर लौट रहे कपिल शर्मा

इस दिन शुरू होगा ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ सीजन 4

The Great Indian Kapil Show 4, (आज समाज), मुंबई: मशहूर एक्टर और कॉमेडियन कपिल शर्मा इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘किस किसको प्यार करूं’ 2 को लेकर लगातार चर्चा में चल रहे हैं। फैंस इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच कपिल शर्मा के फैंस के लिए एक और बड़ी गुड न्यूज सामने आई है। बड़े पर्दे के साथ-साथ कपिल ओटीटी पर भी धूम मचाते हुए नजर आएंगे। दरअसल बात ये है कि उनके कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो के नए सीजन का ऐलान हो चुका है। आइए जानते हैं कि नए सीजन की शुरूआत कब से होगी?। नेटफ्लिक्स ने बुधवार, 10 दिसंबर को इंस्टाग्राम हैंडल से इसकी स्ट्रीमिंग डिटेल्स शेयर की हैं।

कब शुरू होगा ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ सीजन 4?

नेटफ्लिक्स इंडिया ने बुधवार को अपने इंस्टाग्राम हैंडल से एक वीडियो शेयर किया। इसमें कपिल हमेशा की तरह ही अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आ रहे हैं। नेटफ्लिक्स इंडिया ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, संक्षेप में, इंडिया के मस्तीवर्स में आपका स्वागत है। द ग्रेट इंडियन कपिल शो का नया सीजन 20 दिसंबर से रात 8 बजे, सिर्फ नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा। ये वीडियो देखने के बाद सोशल मीडया यूजर्स खुशी से झूम उठे हैं और नए सीजन को हिट बता रहे हैं।

पूरी टीम ने मचाया धमाल

एक बार फिर से कपिल शर्मा का साथ सुनील ग्रोवर, कीकू शारदा और कृष्णा अभिषेक जैसे मशहूर कॉमेडियंस देते हुए नजर आएंगे। कपिल के अलावा उनकी पूरी टीम वीडियो में एक के बाद एक जोक्स से एंटरटेनमेंट और हंसी का ओवरडोज देती हुई नजर आ रही है।