Kapil sharma Movie Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Release Date: ‘किस किसको प्यार करूं 2’ की रिलीज डेट हुई तय

Kapil sharma Movie Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Release Date: लोकप्रिय हास्य अभिनेता और अभिनेता कपिल शर्मा बहुप्रतीक्षित सीक्वल ‘किस किसको प्यार करूँ 2’ के साथ बड़े पर्दे पर वापसी के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

निर्माताओं ने आखिरकार फिल्म की रिलीज़ डेट की घोषणा कर दी है, और प्रशंसक एक बार फिर कपिल के मज़ेदार अवतार को देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं। इस आगामी कॉमेडी एंटरटेनर के बारे में आपको जो कुछ भी जानना चाहिए, वह सब यहाँ है।

कपिल शर्मा ने फिल्म की घोषणा की

कपिल शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर फिल्म का एक छोटा सा टीज़र वीडियो शेयर किया। इस क्लिप में फिल्म का पोस्टर दिखाया गया है, जिसमें पूरी स्टार कास्ट नज़र आ रही है। रिलीज़ डेट की घोषणा करते हुए, कपिल ने लिखा -“दोगुनी उलझन और चौगुनी मस्ती के लिए तैयार हो जाइए! ‘किस किसको प्यार करूँ 2’ – 12 दिसंबर, 2025 से सिनेमाघरों में हंसी का धमाल शुरू!”

प्रशंसकों ने उत्साह से प्रतिक्रिया दी

रिलीज़ की तारीख की घोषणा होते ही, प्रशंसकों ने कमेंट सेक्शन में उत्साह की बाढ़ ला दी। एक यूज़र ने लिखा, “फ़िल्म से ज़्यादा, हमें हनी सिंह के गानों का इंतज़ार है!” एक और प्रशंसक ने टिप्पणी की, “यह एक ब्लॉकबस्टर होने वाली है!” जबकि तीसरे ने कहा, “कपिल के कॉमेडी जादू को फिर से देखने का बेसब्री से इंतज़ार है!”

‘किस किसको प्यार करूँ 2’ के बारे में

इस फ़िल्म का निर्देशन अनुकल्प गोस्वामी ने किया है और इसका निर्माण रतन जैन और गणेश जैन ने किया है। सीक्वल में कॉमेडी, हंगामे और शुद्ध मनोरंजन का मिश्रण है, जिसमें कपिल एक बार फिर सारी उलझन के केंद्र में हैं।

किस किसको प्यार करूँ का पहला भाग दर्शकों के लिए बेहद हिट रहा था और इसे उसके हल्के-फुल्के हास्य और कपिल की कॉमिक टाइमिंग के लिए पसंद किया गया था। इस बार, यह हंसी का उत्सव वीनस वर्ल्डवाइड एंटरटेनमेंट और अब्बास-मस्तान फ़िल्म प्रोडक्शन के सहयोग से बनाया जा रहा है।

तारीख याद रखें!

कपिल शर्मा की अगुवाई में, ‘किस किसको प्यार करूँ 2’ असीमित हँसी और मनोरंजन देने के लिए तैयार है। यह फिल्म 12 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी, जिसमें मस्ती, उलझन और कपिल के ख़ास हास्य आकर्षण का तड़का लगेगा।