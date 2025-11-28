Kapil Sharma Cafe Firing Case: गोल्डी ढिल्लों गैंग का शूटर दिल्ली में अरेस्ट, हथियार भी मिला

Kapil Sharma Cafe Firing Case: दिल्ली क्राइम ब्रांच ने कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे में फायरिंग की घटना के सिलसिले में कुख्यात गैंगस्टर बंधु मान सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि आरोपी को कनाडा से दिल्ली लौटने के तुरंत बाद पकड़ लिया गया।

बंधु मान गोल्डी ढिल्लों गैंग का एक मुख्य सदस्य

पुलिस के मुताबिक, बंधु मान गोल्डी ढिल्लों गैंग का एक मुख्य सदस्य है और उसके खिलाफ कई क्रिमिनल केस दर्ज हैं। गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से एक चीनी पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए।

जांच से पता चला है कि बंधु मान कथित तौर पर कई इंटरनेशनल एक्सटॉर्शन रैकेट में शामिल है, जो विदेश में बिजनेसमैन और हाई-प्रोफाइल लोगों को टारगेट करते हैं। पुलिस सूत्रों ने कहा कि वह गोल्डी ढिल्लों के नेटवर्क के साथ लगातार तालमेल में था और पॉपुलर कलाकारों के रेस्टोरेंट और बिजनेस को टारगेट करके उन्हें डराने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा था।

चीनी पिस्तौल और गोलियां बरामद

एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा कि गिरफ्तारी खास इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर की गई थी। अधिकारी ने कहा, “आरोपी के पास से एक चीनी पिस्तौल और गोलियां बरामद हुई हैं। साजिश में उसकी असली भूमिका और विदेशी लोगों के साथ उसके संबंधों की आगे जांच की जा रही है।”

पुलिस ने आगे कहा कि दूसरे साजिशकर्ताओं की पहचान करने और भारत और विदेशों में गैंग की गतिविधियों का पता लगाने की कोशिशें चल रही हैं। मामले की जांच जारी है, और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं।