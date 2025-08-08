Kapil Sharma Cafe Firing Case : कपिल शर्मा के कैफे पर फिर फायरिंग! लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आया सामने

Mohit Saini
Kapil Sharma Cafe Firing Case : आज समाज, नई दिल्ली: कनाडा में मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर एक महीने में दूसरी बार फायरिंग की सनसनीखेज घटना सामने आई है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस हमले की जिम्मेदारी खुद को गोल्डी ढिल्लों और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े बताने वाले लोगों ने ली है। मामले में अब सरे पुलिस ने बयान जारी कर जांच शुरू कर दी है।

कैफे के बाहर दहशत

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना 7 अगस्त 2025 की सुबह करीब 4:40 बजे हुई, जब 120 स्ट्रीट के 8400 ब्लॉक स्थित कपिल शर्मा के कैप्स कैफे के बाहर अज्ञात लोगों ने गोलियां चला दीं। पुलिस के अनुसार, इससे पहले 10 जुलाई 2025 को भी इसी जगह फायरिंग हुई थी, जिससे कैफे के बाहर दहशत फैल गई थी।

पुलिस ने दी ये अपडेट

सरे पुलिस सेवा (SPS) ने बताया कि जैसे ही फायरिंग की सूचना मिली, पुलिस और डेल्टा पुलिस विभाग की टीम मौके पर पहुंची। शुरुआती जांच में पता चला कि गोलियां कैफे की खिड़कियों और दीवारों पर लगीं, जिससे नुकसान हुआ, लेकिन राहत की बात है कि कैफे के किसी भी कर्मचारी या ग्राहक को चोट नहीं आई।

इस गैंग ने ली जिम्मेदारी

हमले के कुछ घंटे बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुआ, जिसमें गोल्डी ढिल्लों और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली। पोस्ट में कपिल शर्मा को सरेआम धमकी दी गई कि अगर उन्होंने फोन नहीं उठाया, तो अगला निशाना उनका मुंबई वाला घर होगा।

पुलिस की जांच जारी

इस केस की जांच अब SPS फ्रंटलाइन इन्वेस्टिगेटिव सपोर्ट (FLIS) टीम कर रही है। पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है और हमलावरों की तलाश तेज़ कर दी गई है।

कपिल शर्मा की चुप्पी

खबर लिखे जाने तक कपिल शर्मा की ओर से इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि, फैंस सोशल मीडिया पर उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।