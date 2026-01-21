Kanye West India Tour in April 2026: पिछले कुछ सालों में भारत में लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट का क्रेज तेज़ी से बढ़ा है। दिलजीत दोसांझ, सुनिधि चौहान, हनी सिंह और करण औजला जैसे भारतीय सुपरस्टार बड़े-बड़े स्टेडियम भर रहे हैं, वहीं जस्टिन बीबर, दुआ लिपा, कोल्डप्ले और एड शीरन जैसे इंटरनेशनल आइकन रिकॉर्ड तोड़ भीड़ खींच रहे हैं, जिससे भारत ने ग्लोबल लाइव-म्यूजिक मैप पर एक प्रमुख जगह बना ली है।

अब, रोमांचक खबरों के अनुसार, ग्लोबल रैप सुपरस्टार कान्ये वेस्ट अगले हो सकते हैं। रिपोर्ट्स का दावा है कि कान्ये वेस्ट अप्रैल 2026 में अपने पहले इंडिया टूर की योजना बना रहे हैं, जो भारतीय संगीत प्रेमियों के लिए एक ऐतिहासिक पल होगा। हालांकि सटीक तारीखें और शहरों की आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है, लेकिन बताया जा रहा है कि 24 बार के ग्रैमी अवॉर्ड विजेता एक परफॉर्मेंस-बेस्ड इंडिया कॉन्सर्ट टूर पर काम कर रहे हैं।

कान्ये वेस्ट भारत में अपना कॉन्सर्ट डेब्यू करेंगे

पिंकविला की एक रिपोर्ट के अनुसार, कान्ये वेस्ट भारत में अपना कॉन्सर्ट डेब्यू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आधुनिक संगीत को फिर से परिभाषित करने और रचनात्मक सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए जाने जाने वाले कान्ये को अक्सर अब तक के सबसे महान रैपर्स में से एक माना जाता है।

“आई वंडर,” “गोल्ड डिगर,” “रनअवे,” और “हार्टलेस” जैसे आइकॉनिक ट्रैक के साथ, कान्ये वेस्ट ने एक ऐसी विरासत बनाई है जो चार्ट-टॉपिंग हिट्स से कहीं आगे है। वह अपने संगीत और अपनी पर्सनल लाइफ दोनों के लिए सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाले ग्लोबल सेलिब्रिटी में से एक हैं।

सिर्फ 19 साल की उम्र में अपना म्यूजिक करियर शुरू किया

अटलांटा में जन्मे, 48 वर्षीय कलाकार ने 1990 के दशक में अपने प्रोडक्शन करियर की शुरुआत की, शिकागो में उभरते स्थानीय कलाकारों के लिए बीट्स बनाए। सिर्फ 19 साल की उम्र में, कान्ये ने अंडरग्राउंड रैपर ग्रेव के 1996 के डेब्यू एल्बम, “डाउन टू अर्थ” पर आठ ट्रैक प्रोड्यूस करके अपना पहला आधिकारिक प्रोडक्शन क्रेडिट हासिल किया। इस शुरुआती सफलता ने एक ऐसे करियर की नींव रखी जिसने बाद में हिप-हॉप और ग्लोबल पॉप कल्चर में क्रांति ला दी।

24 ग्रैमी अवॉर्ड और एक ग्लोबल कल्चरल प्रभाव

कान्ये वेस्ट का प्रभाव हिट सिंगल्स से कहीं ज़्यादा है। वह हिप-हॉप, गॉस्पेल और अवंत-गार्डे एक्सपेरिमेंटेशन को मिलाने, आधुनिक साउंडस्केप को आकार देने और ग्लोबल पॉप कल्चर को फिर से परिभाषित करने के लिए जाने जाते हैं।

अपने नाम 24 ग्रैमी अवॉर्ड के साथ, कान्ये का दबदबा निर्विवाद है। “स्ट्रॉन्गर,” “गुड लाइफ,” और “अल्ट्रालाइट बीम” जैसे गाने दुनिया भर की प्लेलिस्ट में शामिल हैं, जिससे उन्हें सभी पीढ़ियों के म्यूज़िक लवर्स के बीच “OG” का दर्जा मिला है।

पहले भी भारत आ चुके हैं, लेकिन कभी कॉन्सर्ट के लिए नहीं

दिलचस्प बात यह है कि यह कान्ये वेस्ट का भारत में पहला लाइव कॉन्सर्ट होगा, लेकिन यह देश में उनका पहला दौरा नहीं होगा। 2009 में, वह आध्यात्मिक प्रेरणा की तलाश में भारत आए थे और एक आश्रम में समय बिताया था। बाद में, 2012 में, वह अपने फैशन लेबल के सिलसिले में मुंबई लौटे थे। हालांकि, अगर आने वाला टूर कन्फर्म होता है, तो यह भारतीय दर्शकों के लिए उनका पहला लाइव परफॉर्मेंस होगा।

नेट वर्थ, शादियां और ग्लोबल फेम

कान्ये वेस्ट के इंडिया टूर से ग्लोबल लाइव-म्यूज़िक सर्किट पर भारत की मौजूदगी को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें, कान्ये को दुनिया के सबसे अमीर म्यूज़िक आर्टिस्ट में से एक माना जाता है, जिनकी अनुमानित नेट वर्थ $2.77 बिलियन (लगभग ₹25,195 करोड़) है।

उन्होंने 2014 में किम कार्दशियन से शादी की थी, और 2022 में दोनों का तलाक हो गया। उसी साल बाद में, कान्ये ने बियांका सेन्सरी से शादी की, जिससे एक बार फिर उनकी पर्सनल लाइफ ग्लोबल सुर्खियों में आ गई।

भारतीय फैंस के लिए इसका क्या मतलब है

अगर टूर प्लान के मुताबिक होता है, तो कान्ये वेस्ट का इंडिया कॉन्सर्ट देश में अब तक के सबसे बड़े इंटरनेशनल म्यूज़िक इवेंट में से एक बन सकता है, जिससे ग्लोबल लाइव एंटरटेनमेंट के लिए भारत की स्थिति और मजबूत होगी।

