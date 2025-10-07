Kantara Chapter 1 Worldwide Box Office: ‘कांतारा चैप्टर 1’ का जलवा वर्ल्डवाइड! 5 दिन में तोड़ा 10 साल पुरानी फिल्म का रिकॉर्ड

By
Mohit Saini
-
0
60
Kantara Chapter 1 Worldwide Box Office: ‘कांतारा चैप्टर 1’ का जलवा वर्ल्डवाइड! 5 दिन में तोड़ा 10 साल पुरानी फिल्म का रिकॉर्ड
Kantara Chapter 1 Worldwide Box Office: ‘कांतारा चैप्टर 1’ का जलवा वर्ल्डवाइड! 5 दिन में तोड़ा 10 साल पुरानी फिल्म का रिकॉर्ड

Kantara Chapter 1 Worldwide Box Office: 2022 की ब्लॉकबस्टर कंतारा को गति पकड़ने में भले ही समय लगा हो, लेकिन इसके प्रीक्वल, कंतारा चैप्टर 1 ने वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है। इस फिल्म ने न केवल भारत में तहलका मचा दिया, बल्कि रिलीज़ के कुछ ही दिनों में अंतरराष्ट्रीय बॉक्स ऑफिस पर भी धूम मचा दी।

दशहरे पर रिलीज़ हुई इस फिल्म ने पहले दिन दुनिया भर में ₹60 करोड़ की शानदार कमाई की और कुछ ही दिनों में इसने अपना पूरा बजट वसूल कर लिया, और दुनिया भर में ₹125 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। अब, कंतारा चैप्टर 1 एक कदम और आगे बढ़ गई है—10 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर सिर्फ़ पाँच दिनों में अपने बजट से दोगुनी कमाई कर ली है।

कंटारा चैप्टर 1 ने दुनिया भर में धूम मचाई

कंटारा चैप्टर 1 की धूम उसी दिन से शुरू हो गई थी जब इसका पहला पोस्टर रिलीज़ हुआ था। इसके छोटे से टीज़र ने भी न केवल भारत में, बल्कि विदेशों में भी खूब धूम मचाई। यह फिल्म ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, मलेशिया, न्यूज़ीलैंड, अमेरिका और यूके में रिलीज़ हुई और हर जगह प्रभावशाली कमाई की।

अकेले अमेरिका में, फिल्म ने $2,411,057 (लगभग ₹21.39 करोड़) की कमाई की, जिससे ऋषभ शेट्टी की वैश्विक लोकप्रियता का प्रमाण मिलता है। Sacnilk.com के अनुसार, फिल्म ने केवल पाँच दिनों में दुनिया भर में ₹362.75 करोड़ की शानदार कमाई की है, जिसमें विदेशों से ₹55.75 करोड़ का योगदान है।

10 साल पुराने क्लासिक का रिकॉर्ड तोड़ा

ऋषभ शेट्टी द्वारा निर्देशित, कंटारा चैप्टर 1 ने बैंग बैंग, एक था टाइगर, द कश्मीर फाइल्स, उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक, फाइटर, दृश्यम और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी जैसी कई प्रमुख भारतीय हिट फिल्मों की वैश्विक कमाई को पहले ही पीछे छोड़ दिया है। लेकिन अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि – कंटारा चैप्टर 1 ने अब संजय लीला भंसाली की 2015 की महाकाव्य फिल्म बाजीराव मस्तानी का विश्वव्यापी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसने वैश्विक स्तर पर ₹355 करोड़ की कमाई की थी।

तान्हाजी, दिलवाले और कबीर सिंह

अपनी बेकाबू गति के साथ, कंटारा चैप्टर 1 अब अगले मानकों पर नज़र गड़ाए हुए है – अजय देवगन और सैफ अली खान की तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर, शाहरुख खान की दिलवाले और शाहिद कपूर की कबीर सिंह।

हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी फिल्म का प्रदर्शन असाधारण रूप से मजबूत रहा है, जिससे यह वर्ष की सबसे सफल अखिल भारतीय रिलीज में से एक बन गई है।