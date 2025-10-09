Kantara Chapter 1 Box Office: ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, 7वें दिन की कमाई देख उड़ जाएंगे होश

Kantara Chapter 1 Box Office: चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच रही है! 2 अक्टूबर को रिलीज़ हुई इस फिल्म ने सिर्फ़ सात दिनों में ₹300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और अब ₹400 करोड़ के पड़ाव की ओर तेज़ी से बढ़ रही है। फिल्म की ज़बरदस्त सफलता प्रशंसकों को पहली कंतारा के जादू की याद दिला रही है, लेकिन इस बार, आंकड़े और भी बड़े और बेहतर हैं।

कंतारा ने ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ को पछाड़ा

कन्नड़ की इस पीरियड-एक्शन फिल्म ने शशांक खेतान द्वारा निर्देशित और वरुण धवन व जान्हवी कपूर अभिनीत हिंदी रोमांटिक कॉमेडी ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ को कड़ी टक्कर दी है। अलग-अलग शैलियों की फ़िल्में होने के बावजूद, कंटारा चैप्टर 1 ने अपनी विशाल वैश्विक कमाई के साथ हिंदी रिलीज़ को पीछे छोड़ दिया है, और अब दुनिया भर में ₹400 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है – जो पहली कंटारा फ़िल्म के जीवनकाल के कारोबार को पार कर गया है।

अब तक का बॉक्स ऑफिस सफ़र

पहला दिन: ₹61.85 करोड़

दूसरा दिन: ₹45.40 करोड़

तीसरा दिन: ₹55.00 करोड़

चौथा दिन: ₹63.00 करोड़ (अब तक का सबसे ज़्यादा)

पाँचवाँ दिन: ₹31.50 करोड़

छठा दिन: ₹34.25 करोड़

सातवाँ दिन: ₹15.42 करोड़

कुल कलेक्शन (7 दिन): ₹306.42 करोड़

शुरुआती अनुमानों के अनुसार, फ़िल्म ने अपने सातवें दिन ₹15.42 करोड़ की कमाई की – जो हफ़्ते के दिनों में हुई गिरावट को देखते हुए एक प्रभावशाली आँकड़ा है। यह मज़बूत पकड़ साबित करती है कि लोगों की ज़बानी प्रशंसा और दर्शकों का जुड़ाव ही फ़िल्म की बेजोड़ सफलता का कारण है।

कलाकार और कहानी

होम्बले फिल्म्स द्वारा निर्मित, “कंटारा: चैप्टर 1” मूल “कंटारा” का प्रीक्वल है। इस फिल्म में ऋषभ शेट्टी, रुक्मिणी वसंत, जयराम, गुलशन देवैया और प्रमोद शेट्टी मुख्य भूमिकाओं में हैं। पहले भाग की घटनाओं से लगभग एक हज़ार साल पहले की कहानी, कंटारा के लोगों और उनकी ज़मीन और संसाधनों पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे एक पड़ोसी राज्य के बीच भीषण युद्ध को दर्शाती है।