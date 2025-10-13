Kantara Chapter 1 Box Office: ऋषभ शेट्टी की फिल्म का तूफान जारी, 11वें दिन भी बरसाए करोड़ों, 500 करोड़ क्लब में धमाकेदार एंट्री

Kantara Chapter 1 Box Office: ऋषभ शेट्टी और रुक्मिणी वसंत की महान कृति कंतारा चैप्टर 1 की अपार सफलता थमने का नाम नहीं ले रही है। 2 अक्टूबर, 2025 को रिलीज़ हुई इस फिल्म ने अब सिनेमाघरों में 11 दिन पूरे कर लिए हैं और शानदार कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बनाए हुए है।

शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, फिल्म ने अपने 11वें दिन (दूसरे रविवार) ₹39 करोड़ कमाए, जिससे भारत में इसकी कुल कमाई ₹437.65 करोड़ हो गई। इस बीच, फिल्म ने दुनिया भर में ₹500 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, जिससे यह 2025 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक बन गई है।

दूसरे वीकेंड ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया

कंतारा चैप्टर 1 ने अपने दूसरे वीकेंड में ज़बरदस्त तेज़ी के साथ प्रवेश किया। दशहरा की छुट्टियों में रिलीज़ होने का फ़ायदा उठाते हुए, फ़िल्म को सिनेमाघरों में ज़बरदस्त दर्शक मिले।

Sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार:

पहला दिन (शुरुआती दिन): ₹61.85 करोड़

चौथा दिन (पहला रविवार): ₹63 करोड़

आठवाँ दिन (दूसरा शुक्रवार): ₹22.25 करोड़

दसवाँ दिन (दूसरा शनिवार): ₹39 करोड़

ग्यारहवाँ दिन (दूसरा रविवार): ₹39 करोड़

इन आँकड़ों के साथ, फ़िल्म का कुल घरेलू कलेक्शन अब ₹437.65 करोड़ हो गया है, जबकि दुनिया भर में इसकी कुल कमाई ₹500 करोड़ को आसानी से पार कर जाती है। फ़िल्म ने अपने पहले हफ़्ते में ही ₹337.4 करोड़ की कमाई कर ली, जिससे बॉक्स ऑफिस पर इसकी बादशाहत साबित हुई।

दिवाली के हफ़्ते में टक्कर का इंतज़ार

अब तक, कंटारा चैप्टर 1 ने लगभग अकेले ही कमाई की है, और बॉक्स ऑफिस पर इसका कोई बड़ा प्रतिद्वंदी नहीं है। इसी अवधि में रिलीज़ हुई एकमात्र अन्य फ़िल्म, “सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी”, ₹50 करोड़ का आंकड़ा भी पार करने में नाकाम रही।

हालांकि, आगामी दिवाली सप्ताह “कंटारा चैप्टर 1” के लिए कड़ी चुनौती लेकर आ सकता है, क्योंकि दो बड़ी फ़िल्में – “थामा” और “एक दीवाने की दीवानियत” – सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली हैं। हॉरर से लेकर रोमांस और एक्शन तक, त्योहारों के मौसम में बॉक्स ऑफिस पर टक्कर और तेज़ होने की उम्मीद है।

आगे संभावित प्रतिस्पर्धा के बावजूद, “कंटारा चैप्टर 1” अपनी दिव्य कहानी, दमदार अभिनय और बेजोड़ सिनेमाई प्रतिभा के मिश्रण के साथ सर्वोच्च स्थान पर बनी हुई है। अब, सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या ऋषभ शेट्टी की यह उत्कृष्ट कृति दिवाली रिलीज़ से पहले ₹600 करोड़ का आंकड़ा छू पाती है।