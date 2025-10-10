Kantara Chapter 1 Box Office Day 8: सैयारा’ का ताज उड़ाया कांतारा ने, सिर्फ 8 दिनों में कमाए 336 करोड़

Kantara Chapter 1 Box Office Day 8: ₹120 करोड़ के भारी-भरकम बजट में बनी, ऋषभ शेट्टी की कंतारा चैप्टर 1 किसी सिनेमाई आग से कम नहीं साबित हो रही है। फिल्म को दर्शकों से ज़बरदस्त प्रशंसा मिली है, और ज़बानी प्रचार ने वो कर दिखाया है जो भारी प्रचार भी नहीं कर पाया। भारत से लेकर विदेशों तक, कंतारा लोगों के दिलों पर राज कर रही है – और बॉक्स ऑफिस चार्ट पर भी।

सिर्फ़ 8 दिनों में, इस पौराणिक एक्शन-ड्रामा ने 2025 की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म, सैयारा को पीछे छोड़ दिया है और भारत में उसका अब तक का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिया है!

कंतारा ने सिर्फ़ 8 दिनों में सायरा को हराया

अहान पांडे और अनित पड्डा की पहली फिल्म सायरा ने 46 दिनों में घरेलू स्तर पर ₹330 करोड़ की कमाई करके बॉक्स ऑफिस पर अपनी ज़बरदस्त कमाई से सभी को चौंका दिया था। बागी 4, जॉली एलएलबी 3 और सन ऑफ़ सरदार 2 जैसी बड़ी फ़िल्में भी इसे पार नहीं कर पाईं। लेकिन जो कोई नहीं कर सका, वह कंतारा चैप्टर 1 ने बिना किसी मेहनत के – और रिकॉर्ड समय में – हासिल कर लिया।

रिपोर्ट के अनुसार, कंतारा चैप्टर 1 ने सिर्फ़ 8 दिनों में ₹336.5 करोड़ की शानदार कमाई की है, जो सायरा के भारत में अब तक के कुल कलेक्शन से भी ज़्यादा है।

कंतारा चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस विश्लेषण

होम्बले फ़िल्म्स द्वारा निर्मित, कंतारा चैप्टर 1 पाँच भाषाओं – कन्नड़, हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम – में रिलीज़ हुई और इसने सभी क्षेत्रों में असाधारण प्रदर्शन किया है।

यहाँ विस्तृत कलेक्शन रिपोर्ट दी गई है:

कन्नड़: ₹106.6 करोड़

हिंदी: ₹108.75 करोड़

तेलुगु: ₹63.4 करोड़

तमिल: ₹31.25 करोड़

मलयालम: ₹26.5 करोड़

केवल आठवें दिन, फिल्म ने लगभग ₹7 करोड़ (हिंदी), ₹7.5 करोड़ (कन्नड़), ₹2.5 करोड़ (तेलुगु), ₹1.5 करोड़ (तमिल), और ₹1.5 करोड़ (मलयालम) की कमाई की।

इतने अच्छे आंकड़ों के साथ, कंटारा चैप्टर 1 न केवल एक ब्लॉकबस्टर बन गई है – बल्कि यह एक अखिल भारतीय स्तर पर बॉक्स ऑफिस इतिहास को फिर से लिखने वाली घटना बन गई है।