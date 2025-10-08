Kantara Chapter 1 Box Office Collection Day 6: बॉक्स ऑफिस पर तूफान! 400 करोड़ क्लब में शामिल, वहीं SSKTK की हालत पस्त

Kantara Chapter 1 Box Office Collection Day 6: ऋषभ शेट्टी की कंतारा चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच रही है! रिलीज़ के सिर्फ़ छह दिनों के भीतर, इस फिल्म ने दुनिया भर में ₹400 करोड़ का विशाल आंकड़ा पार कर लिया है।

यह फिल्म सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है और दर्शक इसकी मनोरंजक कहानी, दमदार दृश्यों और भावपूर्ण संगीत की तारीफ़ करते नहीं थक रहे हैं। ट्रेड एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि आने वाले वीकेंड में इसकी कमाई में एक और बड़ा उछाल आएगा।

दूसरी ओर, वरुण धवन और जान्हवी कपूर अभिनीत ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ बॉक्स ऑफिस पर धीमी गति से चल रही है और ऋषभ शेट्टी की ब्लॉकबस्टर फिल्म के साथ कदमताल मिलाने के लिए संघर्ष कर रही है। आइए दोनों फिल्मों के अब तक के कलेक्शन पर एक नज़र डालते हैं।

‘कंटारा चैप्टर 1’ ने रचा इतिहास

Sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार, ‘कंटारा चैप्टर 1’ ने अपने छठे दिन ₹33.5 करोड़ की कमाई की। इसके साथ ही, फिल्म की भारत में कुल कमाई ₹290.25 करोड़ हो गई है, जबकि दुनिया भर में इसकी कमाई ₹407 करोड़ हो गई है।

इस अविश्वसनीय प्रदर्शन ने ‘कंटारा चैप्टर 1’ को साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल कर दिया है। फिल्म की लगातार कमाई इसकी ज़बरदस्त ‘वर्ड-ऑफ़-माउथ’, ‘मास अपील’ और ऋषभ शेट्टी के शानदार निर्देशन और अभिनय को दर्शाती है।

‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ प्रभावित करने में नाकाम

इस बीच, ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ ने सिनेमाघरों में छह दिन पूरे कर लिए हैं, लेकिन कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई है। छठे दिन, फिल्म ने लगभग ₹3 करोड़ की कमाई की, जिससे भारत में इसकी कुल कमाई ₹36.25 करोड़ और दुनिया भर में इसकी कमाई ₹49.75 करोड़ हो गई।

दिलचस्प कलाकारों और स्टार पावर के बावजूद, फिल्म की कमाई का ग्राफ लगातार गिर रहा है। हालाँकि, ट्रेड विश्लेषकों का मानना ​​है कि आने वाले सप्ताहांत में इसमें थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है।

सितारों से सजी कास्ट दर्शकों का ध्यान खींचने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही है

कंटारा चैप्टर 1 में ऋषभ शेट्टी, रुक्मिणी वसंत, गुलशन देवैया और जयराम मुख्य भूमिकाओं में हैं – सभी को उनके दमदार अभिनय के लिए खूब प्रशंसा मिली है।

इसके विपरीत, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में वरुण धवन, जान्हवी कपूर, रोहित सराफ, सान्या मल्होत्रा ​​और मनीष पॉल हैं। एक मजबूत लाइनअप के बावजूद, यह फिल्म दर्शकों को उस तरह से आकर्षित करने में नाकाम रही है जैसे कंटारा चैप्टर 1 ने की थी।