Kantara Chapter 1 Box Office Collection Day 4: चार दिन में 200 करोड़ पार, 2025 की बड़ी फिल्मों को धूल चटाई

Kantara Chapter 1 Box Office Collection Day 4: ऋषभ शेट्टी और रुक्मिणी वसंत की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘कंतारा चैप्टर 1’ ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है। अपनी रिलीज़ के बाद से ही, यह फिल्म पूरे भारत के सिनेमाघरों में छाई हुई है और 2025 की सबसे बड़ी ओपनिंग में से एक रही है। अब, रिलीज़ के सिर्फ़ चार दिन बाद, इसने ₹200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, आधिकारिक तौर पर एलीट क्लब में शामिल हो गई है और साल की कुछ सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है।

बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत

Sacnilk की शुरुआती ट्रेड रिपोर्ट्स के अनुसार, कंतारा चैप्टर 1 ने अपने पहले दिन ₹61.85 करोड़ की शानदार कमाई की, जिसने 2025 की रिलीज़ के लिए एक नया मानक स्थापित किया। दूसरे दिन ₹45.4 करोड़ और तीसरे दिन ₹55 करोड़ की कमाई के साथ यह गति जारी रही।

लेकिन रविवार को फिल्म ने शानदार उछाल देखा, जब उसने ₹61 करोड़ और कमाए, जिससे चार दिनों में इसकी कुल कमाई ₹223.25 करोड़ हो गई। इन आंकड़ों के साथ, फिल्म ने साल की लगभग हर बड़ी रिलीज़ को पीछे छोड़ दिया है।

2025 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को सिर्फ़ 4 दिनों में पीछे छोड़ दिया

अपने शानदार वीकेंड कलेक्शन के साथ, कंटारा चैप्टर 1 ने 2025 की कुछ सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है, जिनमें शामिल हैं:

संक्रांतिकी वस्तुनम – ₹220.08 करोड़

हाउसफुल 5 – ₹218.42 करोड़

दे कॉल हिम ओज़ – ₹218.5 करोड़

रेड 2 – ₹206.46 करोड़

सितारे ज़मीन पर – ₹200.77 करोड़

लोका चैप्टर 1 – ₹179.25 करोड़

ऋषभ शेट्टी अभिनीत इस फिल्म ने इन सभी को पीछे छोड़ दिया है — और वह भी रिलीज़ के सिर्फ़ चार दिनों के भीतर!

शानदार समीक्षाएं और ज़बरदस्त ज़ुबानी प्रचार

फिल्म को ज़बरदस्त ज़ुबानी प्रचार मिल रहा है, दर्शक इसकी कहानी, संगीत और शेट्टी के दमदार अभिनय की तारीफ़ कर रहे हैं। यहाँ तक कि दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने भी सोशल मीडिया पर फिल्म की सराहना करते हुए इसे “भारतीय लोककथाओं की कहानी कहने की शैली को नई परिभाषा देने वाली सिनेमाई सफलता” बताया।

कंटारा चैप्टर 1 का अगला पड़ाव क्या है?

व्यापार विशेषज्ञों का अनुमान है कि कंटारा चैप्टर 1 सप्ताह के दिनों में भी अपनी शानदार कमाई जारी रखेगी। अगर यही सिलसिला जारी रहा, तो यह फिल्म जल्द ही ₹300 करोड़ क्लब में शामिल हो सकती है और 2025 तक नए रिकॉर्ड बना सकती है।