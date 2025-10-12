Kantara Chapter 1 Box Office Collection Day 10: ऋषभ शेट्टी की फिल्म ₹400 करोड़ के करीब, दुनिया भर में बनाए नए रिकॉर्ड

Kantara Chapter 1 Box Office Collection Day 10: कंटारा चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस पर अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखे हुए है! ऋषभ शेट्टी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न केवल भारत भर के दर्शकों को प्रभावित किया है, बल्कि अपनी ज़बरदस्त कमाई से बॉक्स ऑफिस का इतिहास भी फिर से लिख रही है। सिनेमाघरों में 10 सफल दिन पूरे करने के बाद, कंटारा चैप्टर 1 अब भारत में ₹400 करोड़ क्लब में शामिल होने से बस कुछ करोड़ रुपये दूर है।

दिन 10 बॉक्स ऑफिस नंबर

फिल्म ने अपने 10वें दिन ₹37 करोड़ की शानदार कमाई की, जिससे इसका कुल घरेलू कलेक्शन ₹396.65 करोड़ हो गया। इसका मतलब है कि फिल्म को भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ₹400 करोड़ का आंकड़ा छूने के लिए केवल ₹3.35 करोड़ और चाहिए।

फिल्म ने पहले दिन ₹61.85 करोड़ की शानदार कमाई के साथ शानदार शुरुआत की और रिलीज़ के सिर्फ़ पाँच दिनों के भीतर ही ₹250 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। ये आँकड़े शुद्ध भारतीय कमाई पर आधारित हैं, जबकि फिल्म की दुनिया भर में कमाई पहले ही ₹500 करोड़ को पार कर चुकी है, जिससे यह साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई है।

कंटारा का रिकॉर्ड तोड़ सिलसिला

कंटारा: चैप्टर 1, केजीएफ चैप्टर 2 और सालार के नक्शेकदम पर चलते हुए, होम्बले फिल्म्स की तीसरी फिल्म बन गई है जिसने ₹500 करोड़ का वैश्विक आंकड़ा पार किया है। इसकी बेजोड़ गति को देखते हुए, व्यापार विश्लेषकों का मानना ​​है कि कंटारा चैप्टर 1 भारतीय सिनेमा में नए सर्वकालिक रिकॉर्ड बनाने की राह पर है।

अपनी मनोरंजक कहानी, दमदार अभिनय और शानदार दृश्यों के साथ, इस फिल्म ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि विषय-वस्तु पर आधारित सिनेमा भी बड़ी व्यावसायिक सफलता हासिल कर सकता है।