Kantara Chapter 1 Box Office Collection Day 1: ऋषभ शेट्टी की ‘कांतारा चैप्टर 1’ ने पहले दिन ही कमाए 65 करोड़ रुपए 

Kantara Chapter 1 Box Office Collection Day 1: आज समाज, नई दिल्ली: ऋषभ शेट्टी की बहुप्रतीक्षित फिल्म “कंतारा चैप्टर 1” ने धमाकेदार शुरुआत के साथ बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है। दशहरे पर रिलीज़ हुई इस फिल्म ने पहले दिन दुनिया भर में ₹65 करोड़ की भारी कमाई की,

जिससे यह 2025 की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्मों में से एक बन गई। दिलचस्प बात यह है कि हिंदी संस्करण ने भी इस संख्या में भारी योगदान दिया, जिसने ₹19-21 करोड़ की कमाई की, जो एक उल्लेखनीय उपलब्धि है जिसने फिल्म को सैयारा और कुली जैसी बड़ी फिल्मों से आगे कर दिया।

रिकॉर्ड तोड़ शुरुआत

रिपोर्ट के अनुसार, “कंटारा चैप्टर 1” ने न केवल सैयारा, सिकंदर और छावा जैसी फिल्मों के पहले दिन के कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है, बल्कि रजनीकांत की “कुली” को भी पीछे छोड़ दिया है, जो साल की सबसे ज़्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्मों में से एक थी। इसके साथ ही, यह फिल्म अब भारतीय सिनेमा में 2025 की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्मों में से एक बन गई है।

सभी भाषाओं में बड़े पैमाने पर रिलीज़

यह फिल्म कन्नड़, तेलुगु, तमिल, हिंदी और मलयालम में पूरे भारत में 8,800 से ज़्यादा शो में रिलीज़ हुई। हिंदी में, फिल्म के लगभग 4,700 शो में लगभग 30% ऑक्यूपेंसी देखी गई।

कन्नड़ में, इसने लगभग 1,500 शो में 88% ऑक्यूपेंसी दर्ज की। तेलुगु, तमिल और मलयालम बाज़ारों में भी शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, जहाँ तेलुगु और तमिल में 70% से ज़्यादा और मलयालम में लगभग 65% ऑक्यूपेंसी देखी गई।

फिल्म के पीछे का सफर

2022 में मूल “कंटारा” की ऐतिहासिक सफलता के बाद, इसके सीक्वल की आधिकारिक घोषणा मार्च 2023 में की गई। हालाँकि, शूटिंग में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें सेट पर हुई दुर्घटनाएँ भी शामिल थीं। ऋषभ शेट्टी सहित लगभग 30 क्रू सदस्यों को ले जा रही एक नाव तेज़ धाराओं में पलट गई – सौभाग्य से, कोई हताहत नहीं हुआ। बाद में, क्रू सदस्यों को ले जा रही एक बस पलट गई, जिसमें कुछ घायल हो गए, लेकिन सुरक्षित रहे।

निर्माण के दौरान त्रासदियाँ

दुर्भाग्य से, टीम को दिल दहला देने वाले नुकसान का भी सामना करना पड़ा। फिल्म से जुड़े तीन कलाकारों का रिलीज़ से पहले ही निधन हो गया। ऋषभ शेट्टी ने खुद इन त्रासदियों के बारे में बात की और स्पष्ट किया कि ये घटनाएँ सीधे तौर पर फिल्म के निर्माण से जुड़ी नहीं थीं, बल्कि व्यक्तिगत दुर्भाग्य थीं।

उन्होंने सेट पर पहुँचने से पहले एक जूनियर कलाकार को अचानक दिल का दौरा पड़ने, एक रिहर्सल स्थल के पास एक नदी में हुई एक और दुखद दुर्घटना और सबसे दुखद, फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अभिनेता राकेश पुजारी की मृत्यु को याद किया। “राकेश मेरे लिए भाई जैसे थे। शूटिंग के बाद उनका निधन एक बहुत बड़ी व्यक्तिगत क्षति थी,” ऋषभ ने भावुक होकर कहा।

बनती हुई एक ब्लॉकबस्टर

इन बाधाओं के बावजूद, “कंटारा चैप्टर 1” ने अपनी पिछली फिल्म की विरासत को आगे बढ़ाते हुए एक रिकॉर्ड तोड़ शुरुआत की है। ज़बरदस्त प्रशंसा, ज़बरदस्त दर्शकों की संख्या और पूरे भारत में अपार लोकप्रियता के साथ, यह फिल्म आने वाले दिनों में बॉक्स ऑफिस पर छा जाने के लिए पूरी तरह तैयार है।