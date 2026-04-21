Kanpur Double Murder: चंडीगढ़ की महिला से थे पति शशि रंजन मिश्रा के करीबी रिश्ते : रेशमा छेत्री

Kanpur Double Murder, कानपुर/चंडीगढ़: उत्तर प्रदेश के कानपुर डबल मर्डर केस में नया मोड़ आ गया है। पिछले सप्ताहांत रविवार तड़के 48 वर्षीय शशि रंजन मिश्रा ने किदवईनगर स्थित त्रिमूर्ति अपार्टमेंट में अपनी 11 वर्षीय जुड़वा बेटियों रिद्धि और सिद्धि की गला काटकर हत्या कर दी थी। मामले में अब शशि रंजन की पत्नी रेशमा छेत्री के बयान से नया मोड़ आ गया है। पुलिस के अनुसार रेशमा ने बताया है कि उसके पति की चंडीगढ़ की एक महिला से करीबी दोस्ती थी और वह वहां जाकर कई दिन तक रुकता था।

अकेले कमरे में घंटों फोन पर बात करता था रंजन

पत्नी ने दावा किया है कि चंडीगढ़ की महिला से नजदीकियां बढ़ने के बाद उसके पति का व्यवहार पूरी तरह बदल गया था। रेशमा के मुताबिक शशि रंजन देर रात अकेले कमरे में बंद होकर घंटों फोन पर बात करता था और अपने से किसी को हाथ नहीं लगाने देता था। वह अपना मोबाइल छिपाकर रखता था। परिवार से भी शशि दूर रहने लगा था। पुलिस अब इस पहलू से मामले की जांच में जुट गई है।

मोबाइल डेटा और सीसीटीवी फुटेज की गहराई से जांच

मोबाइल डेटा और सीसीटीवी फुटेज की गहराई से जांच की जा रही है। रेशमा ने यह भी बताया कि शशि रंजन पहले बतौर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव चंडीगढ़ में काम करता था। फिर उसने नौकरी छोड़ दी थी लेकिन इसके बावजूद उसका चंडीगढ़ आना-जाना लगा रहता था। कई बार बिना स्पष्ट कारण बताए वह कई-कई दिन तक बाहर रहता था। रेशम के अनुसार इसी दौरान उसका एक महिला से संपर्क हुआ और उसके बाद उसके व्यवहार में बदलाव देखने को मिलने लगा।

आरोपी ने खुद ही दी थी पुलिस को हत्या की जानकारी

पुलिस के अनुसार आरोपी शशि रंजन ने बेहद कम समय में दोनों बेटियों की हत्या कर दी थी। अधिकारियों ने बताया है कि उसने वारदात को उस समय अंजाम दिया जब घर के बाकी सदस्य अलग-अलग कमरों में थे। आरोप है कि पहले उसने बच्चियों का गला दबाया और फिर धारदार हथियार से उनका गला रेता दिया। डेढ़ घंटे में दोनों की जान ले ली। आरोपी ने खुद ही पुलिस को कॉल कर वारदात की जानकारी दी। रेशमा और शशि रंजन ने 2014 में प्रेम विवाह किया था और परिवार में तीन बच्चे थे। जुड़वां बेटियां रिद्धि और सिद्धि के अलावा उनका एक छोटा बेटा भी था।

पत्नी पर भी की थी चाकू से हमले कोशिश

रेशमा ने पति शशि रंजन पर घरेलू हिंसा का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि पति पर शक करता था और इसको लेकर वह कई बार उनसे मारपीट भी करता था। रेशमा के अनुसार एक बार उसने उसके ऊपर भी चाकू से हमला करने की कोशिश थी। इस वारदात के बाद वह मायके चली गई थीं, लेकिन बच्चों की चिंता के चलते वह लगभग 9 महीने बाद वह फिर उसी घर में वापस आ गई थी, जहां पति ने दो बच्चियों की हत्या की है।

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