Kanpur Breaking: पहली गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए कर दी दूसरी की हत्या

By
Vir Singh
-
0
25
Kanpur Breaking
Kanpur Breaking: यूपी के कानपुर में पहली गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए कर दी दूसरी की हत्या

A Man Killed His Girlfriend,(आज समाज), लखनऊ: उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक व्यक्ति द्वारा पहली गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए दूसरी गर्लफ्रेंड की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। वारदात हनुमंत विहार में 21 जुलाई को हुई थी और अब मामले की गुत्थी सुलझी है। हत्यारा सूरज है और जिस लड़की की हत्या हुई थी उसका नाम आकांक्षा था।

सूरज ने दबाया था आकांक्षा का गला, शव यमुना में फेंका

सूरज ने अपने दोस्त आशीष की मदद से गला दबाकर आकांक्षा को मार डाला और उसके बाद शव को सूटकेस में डालकर 95 किलोमीटर दूर बांदा के चिल्ला घाट पर यमुना नदी में फेंक दिया था। मामले में शनिवार को दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। कानपुर देहात के रूरा थाना क्षेत्र के सुजानपुर इलाके की रहने वाली विजयश्री के चार बच्चे थे और उनकी तीसरी बेटी आकांक्षा (20) डेढ़ साल पहले तक अपनी बड़ी बहन प्रतीक्षा के साथ बर्रा में रहती थी।

इंस्टाग्राम पर फतेहपुर के सूरज से हुई थी दोस्ती 

पुलिस सूत्रों के मुताबिक एक साल पहले आकांक्षा की इंस्टाग्राम पर फतेहपुर के हरिकेडा निवासी सूरज से दोस्ती हो गई। इसके बाद बर्रा के एक रेस्टोरेंट में इलेक्ट्रीशियन सूरज ने आकांक्षा को वहीं नौकरी दिलाने में मदद की। आकांक्षा ने उसके कहने पर दस महीने पहले हनुमान विहार के एक दूसरे रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर दिया। बर्रा से रेस्टोरेंट की दूरी का हवाला देकर आकांक्षा 8 महीने पहले घर छोड़कर चली गई थी।

सूरज ने हनुमान विहार में लेकर दिया था किराए का कमरा 

सूरज ने हनुमान विहार में प्रमोद तिवारी के घर पर उसके लिए किराए का कमरा लिया, ताकि वह आसानी से उससे मिल सके। आकांक्षा ने अपने परिवार को सूरज के बारे में बता दिया था। इसके बाद इसी साल 21 जुलाई की शाम को आकांक्षा को पता चला कि सूरज का दूसरी लड़की से अफेयर है, तो उसने उसे रेस्टोरेंट बुलाया और दोनों के बीच झगड़ा हो गया। उस रात बाद में वे घर लौटे, जहां झगड़ा और बढ़ गया और सूरज ने गला घोंटकर आकांक्षा की हत्या कर दी।

लाश को ठिकाने लगाने के लिए आशीष से संपर्क किया

सूरज ने शव को ठिकाने लगाने के लिए फतेहपुर के खानपुर कादीम में अपने दोस्त आशीष से संपर्क किया। इसके बाद दोनों ने लाश को सूटकेस में डाला और बांदा के चिल्ला घाट पर यमुना में फेंक दिया। आकांक्षा की मां विजयश्री के अनुसार, आकांक्षा का फ़ोन 22 जुलाई से बंद था। 23 जुलाई को विजयश्री ने सूरज को फ़ोन किया, जिसने कहा कि उसे आकांक्षा के बारे में कोई जानकारी नहीं है और वह फतेहपुर में है। 24 जुलाई से 8 अगस्त तक, उसने अपनी बेटी को बारा आउटपोस्ट से लेकर पुलिस कमिश्नर के ऑफिस तक ढूंढा।

8 अगस्त को थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज 

पुलिस कमिश्नर के आदेश पर 8 अगस्त को हनुमान विहार थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई। इसके बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। 16 सितंबर को, शक के आधार पर विजयश्री ने सूरज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन डेटा के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया। सूरज ने अपराध कबूल कर लिया और कहा कि आकांक्षा ने उससे शादी करने का दबाव डाला और रेप का आरोप लगाने की धमकी दी। इसलिए उसने उसकी हत्या कर दी और लाश यमुना में बहा दी। 

शव फेंकने से पहले सूटकेस के साथ सेल्फी ली, स्टेटस लगाया

पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) दीपेंद्र नाथ चौधरी (Deependra Nath Chaudhary) ने कहा कि आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। सूरज ने बताया कि आकांक्षा दूसरी लड़की से उसके रिश्ते से नाराज थी और उससे शादी करने का दबाव डाल रही थी। उसने कबूला किइसी को लेकर दोनों के बीच घर पर जबरदस्त झगड़ा हुआ था। सूरज ने बताया कि उसने गला घोंटने से पहले आकांक्षा के सीने पर कई बार मुक्का मारा। उन्होंने लाश को सूटकेस में पैक किया और बांदा के चिल्ला घाट ले गए। यमुना में लाश फेंकने से पहले उन्होंने सूटकेस के साथ सेल्फी ली और स्टेटस पर पोस्ट कर दी। पुलिस को यह फोटो सूरज के मोबाइल से मिली और वे लाश की तलाश कर रहे हैं।

सूरज ने आकांक्षा के परिवार को डेढ़ महीने तक अंधेरे में रखा

सूरज ने लगभग डेढ़ महीने तक आकांक्षा के परिवार को गुमराह किया और उसे ढूंढने का नाटक किया। पकड़े जाने पर, उसने पहले दावा किया कि 21 जुलाई को रेस्टोरेंट में झगड़े के बाद वह उससे नहीं मिली। लेकिन कॉल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन के आधार पर, पुलिस ने पुष्टि की कि वे उस रात साथ थे, जिससे उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया।हनुमांत विहार थाने के अधिकारी राजीव सिंह के अनुसार, सूरज ने बताया कि बाइक से चिल्ला घाट से लौटने के बाद वह सीधे सेंट्रल स्टेशन गया। वहां उसने आकांक्षा का मोबाइल बंद कर दिया और शक न हो, इसके लिए बिहार जाने वाली ट्रेन में छिपा दिया। उसे लगा कि जब पुलिस मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करेगी तो ट्रेन की यात्रा के कारण लोकेशन बदल जाएगी।

यह भी पढ़ें : J-K Ceasefire: एलओसी पर भारत-पाक सेनाओं के बीच संक्षिप्त गोलीबारी