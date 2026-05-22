Kanika Mann News: “मैं क्लास 12 में थी…” आज तक नहीं भूल पाईं एक्ट्रेस; हॉस्टल का किस्सा सुन रह जाएंगे दंग

Kanika Mann News: टेलीविज़न एक्ट्रेस ने हाल ही में अपने हॉस्टल के दिनों की एक बहुत ही पर्सनल और इमोशनल घटना के बारे में बताया, जिसमें बताया कि कैसे पीरियड्स और एडल्ट एजुकेशन के बारे में जानकारी की कमी की वजह से उनसे एक बार ऐसी गलती हो गई जिसका उन्हें आज भी पछतावा है।

एक्ट्रेस ने बताया कि क्लास 12 में अपने स्कूल के दिनों में, उन्होंने अपनी एक हॉस्टल मेट से जुड़ी एक सिचुएशन को गलत समझ लिया था, क्योंकि उस समय उन्हें पीरियड्स या सेक्सुअल हेल्थ के बारे में कोई सही जानकारी नहीं थी।

एक गलतफहमी जिसने सब कुछ बदल दिया

कनिका ने याद किया कि एक रात उन्होंने हॉस्टल की एक स्टूडेंट के कपड़ों पर खून के धब्बे देखे थे। क्योंकि हॉस्टल में कई लड़कियां देर रात अपने बॉयफ्रेंड से चुपके से बात करती थीं, इसलिए उन्होंने गलत समझ लिया कि लड़की ने कुछ “गलत” किया है। दागों के पीछे का असली कारण जाने बिना, कनिका ने कथित तौर पर अपनी टीचर को इस घटना के बारे में बताया। उस समय, उन्हें यह समझ नहीं आया कि खून के धब्बे असल में पीरियड्स की वजह से थे।

लड़की को उसकी शिकायत की वजह से सज़ा मिली

कनिका के मुताबिक, शिकायत के बाद आखिरकार लड़की के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया, और कहा जाता है कि उसे स्कूल हॉस्टल से निकाल दिया गया।

एक्ट्रेस को बाद में दर्दनाक सच्चाई का एहसास तब हुआ जब कुछ समय बाद खुद पीरियड्स हुए। उस पल ने उन्हें समझा कि लड़की असल में किस दौर से गुज़री थी — और उन्हें बहुत बुरा लगा।

“मुझे पहले उससे बात करनी चाहिए थी”

कनिका ने माना कि वह घटना उनकी ज़िंदगी के सबसे बड़े सबक में से एक बन गई। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का अफसोस है कि उन्होंने अंदाज़ा लगाने और अधिकारियों से शिकायत करने से पहले लड़की से सीधे बात नहीं की।

एक्ट्रेस ने बताया कि इस अनुभव ने एडल्ट एजुकेशन के बारे में जागरूकता और खुली बातचीत के महत्व पर उनका नज़रिया पूरी तरह से बदल दिया।

कनिका अब एडल्ट एजुकेशन को सपोर्ट क्यों करती हैं

उस घटना के बाद, कनिका को टीनएजर्स के बीच सही एडल्ट एजुकेशन और जागरूकता की ज़रूरत पर पक्का यकीन होने लगा। उन्हें लगता है कि बच्चों को सही उम्र में शारीरिक और इमोशनल बदलावों के बारे में एजुकेट किया जाना चाहिए ताकि वे बड़े होकर कन्फ्यूज्ड, डरे हुए या कमजोर न बनें।

पहले के खुलासे से भी विवाद हुआ था

कनिका मान पहले भी तब सुर्खियों में आई थीं जब उन्होंने बताया था कि बचपन में एक बार उनके कज़िन ने उनके साथ गलत व्यवहार किया था। उन्होंने कहा कि इस घटना ने उन्हें लंबे समय तक इमोशनली परेशान और डरा हुआ रखा।

उनके बयानों पर ऑनलाइन काफी बहस हुई थी, लेकिन कनिका ने कहा कि युवाओं को एजुकेट करने और उन्हें नुकसानदायक हालात से बचाने के लिए ऐसी बातचीत ज़रूरी है।

आज भी, एक्ट्रेस अवेयरनेस, कम्युनिकेशन और एजुकेशन की वकालत करती हैं, उनका मानना ​​है कि इन टॉपिक पर चुप्पी युवाओं में सिर्फ कन्फ्यूजन और डर पैदा करती है।