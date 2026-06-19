Kanika Maheshwari Divorce Rumours: क्या टूट गई 13 साल पुरानी शादी? ‘दिया और बाती हम’ फेम एक्ट्रेस ने बताया रिश्ते का सच

Kanika Maheshwari Divorce Rumours: टेलीविजन एक्ट्रेस कनिका माहेश्वरी, जो हिट टीवी शो दीया और बाती हम में मीनाक्षी राठी का पॉपुलर किरदार निभाने के लिए जानी जाती हैं, ने आखिरकार अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर चल रही अटकलों पर बात की है। महीनों से, अफवाहें थीं कि एक्ट्रेस अपने पति से अलग हो गई हैं, लेकिन कनिका ने अब सच बता दिया है।

कनिका माहेश्वरी ने तलाक की अफवाहों को खारिज किया

हाल ही में एक इंटरव्यू में, कनिका ने उन खबरों को पूरी तरह से नकार दिया जिनमें दावा किया गया था कि उनका और उनके पति अंकुर घई का तलाक हो गया है। इन दावों को बेबुनियाद बताते हुए, एक्ट्रेस ने साफ किया कि हालांकि उनके रिश्ते को पहले मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, लेकिन वे अभी भी कानूनी तौर पर शादीशुदा हैं और उनके बीच एक मजबूत रिश्ता है।

उनके रिश्ते के पीछे का सच

कनिका ने बताया कि 2024 में, वह और अंकुर अपनी शादी में एक मुश्किल दौर से गुज़रे थे और उन्होंने तलाक के लिए अर्जी भी दी थी। हालांकि, कोर्ट के तय सोच-विचार के समय के दौरान, कपल ने अपने फैसले पर फिर से सोचने का फैसला किया। एक-दूसरे का नज़रिया समझने में समय बिताने के बाद, उन्होंने अर्जी वापस लेने और अपने रिश्ते पर काम करने का फैसला किया। एक्ट्रेस के मुताबिक, कपल ने अपने मतभेदों को सफलतापूर्वक दूर कर लिया है और अब साथ में आगे बढ़ रहे हैं।

वे अलग क्यों रहते हैं?

एक और आम सवाल का जवाब देते हुए, कनिका ने बताया कि वह और उनके पति शादी की दिक्कतों की वजह से अलग-अलग शहरों में नहीं रहते हैं। यह व्यवस्था पूरी तरह से काम से जुड़ी है।

जहां अंकुर दिल्ली में अपने बिज़नेस इंटरेस्ट मैनेज करते हैं, वहीं कनिका के प्रोफेशनल कमिटमेंट्स उन्हें मुंबई में रखते हैं। नतीजतन, कपल एक लॉन्ग-डिस्टेंस मैरिज बनाए रखते हैं, जब भी उनका शेड्यूल इजाज़त देता है, वे अक्सर एक-दूसरे से मिलने के लिए ट्रैवल करते हैं।

एक्ट्रेस ने इस बात पर ज़ोर दिया कि फिजिकल दूरी को इमोशनल अलगाव समझने की गलती नहीं करनी चाहिए, और कहा कि पूरी कहानी जाने बिना कई अंदाज़े लगाए गए हैं।

फ़ैमिली और पेरेंटहुड पर फ़ोकस

कनिका और अंकुर अपने बेटे रेयांश के भी डेडिकेटेड पेरेंट्स हैं। काम के लिए अलग-अलग शहरों में रहने के बावजूद, वे एक्टिवली को-पेरेंट हैं और यह पक्का करते हैं कि उनके बच्चे को दोनों पेरेंट्स से बराबर प्यार और अटेंशन मिले।

उनका बेटा अपना समय मुंबई और दिल्ली के बीच बांटता है, जिससे वह अपनी माँ और पिता दोनों के साथ करीब से जुड़ा रह पाता है। कनिका ने अपनी पेरेंटिंग जर्नी को आपसी सम्मान, समझ और शेयर्ड ज़िम्मेदारी पर बनी पार्टनरशिप बताया।

अंकुर घई कौन हैं?

कनिका माहेश्वरी के पति, अंकुर घई, दिल्ली में रहने वाले एक जाने-माने बिज़नेसमैन और बिल्डर हैं। अपने बिज़नेस के अलावा, उन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी गहरी दिलचस्पी दिखाई है। पिछले कुछ सालों में, इस कपल ने कई डिजिटल प्रोजेक्ट्स पर साथ काम किया है, जिसमें शॉर्ट फ़िल्में और वेब कंटेंट शामिल हैं।

अफ़वाहों पर सीधे बात करके, कनिका ने यह साफ़ कर दिया है कि भले ही उनकी शादी कन्वेंशनल तरीके से फिट न हो, लेकिन यह बहुत हद तक बनी हुई है। एक्ट्रेस को उम्मीद है कि उनके क्लैरिफ़िकेशन से अंदाज़ों पर रोक लगेगी और लोग अंदाज़ों के बजाय फ़ैक्ट्स पर फ़ोकस कर पाएंगे।