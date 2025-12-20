Dhurandhar: कंगना रनौत ने की ‘धुरंधर’ की तारीफ

फिल्म की तारीफ में सोशल मीडिया पर की पोस्ट

Dhurandhar, (आज समाज), मुंबई: डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर’ को लोगों की तरफ से खूब प्यार मिल रहा है। रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आर माधवन और संजय दत्त स्टारर इस फिल्म की काफी तारीफ हो रही है। अब बॉलीवुड एक्ट्रेस और लोकसभा सांसद कंगना रनौत ने भी इस फिल्म की प्रशंसा की है। कंगना ने ये फिल्म देखने के बाद इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट किया और इस फिल्म को लेकर अपनी राय दी। कंगना ने लिखा, मैंने धुरंधर देखी और शानदार एक्सपीरियंस रहा।

इस मास्टरपीस फिल्म के आर्ट और क्राफ्ट ने मुझे इंस्पायर किया। ईमानदारी से कहूं तो फिल्ममेकर के इरादे के लिए मेरे मन में काफी सम्मान है। प्रिय आदित्य धर जी, बॉर्डर पर हमारी सेना, सरकार में हमारे मोदी जी और बॉलीवुड सिनेमा में आप। खूब कुटाई करो इन पाकिस्तानी आतंकवादियों की। मजा आ गया।

कंगना ने ये बातें भी लिखीं

कंगना ने आगे लिखा, पूरी फिल्म के दौरान सीटियां बजीं और तालियां गूंजी। बहुत शानदार काम। सभी ने अच्छा किया, लेकिन इस फिल्म के धुरंधर खुद आदित्य धर हैं। बधाई हो आदित्य और यामी गौतम। कंगना के अलावा डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा समेत फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े और भी कई सितारों ने इस पिक्चर की काफी तारीफ की है।

739 करोड़ रुपए कमा चुकी फिल्म

रणवीर, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त, अर्जुन रापाल के अलावा राकेश बेदी, सौम्या टंडन, सारा अर्जुन, दानिश पंडोर जैसे स्टार्स भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। सभी ने कमाल का काम किया है और सब अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीत रहे हैं। फिल्म बॉक्स आॅफिस पर भी छाई हुई है। सिर्फ 15 दिनों में इसने इसने वर्ल्डवाइड 739 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है।

