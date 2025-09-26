Kalka receives a development grant : कालका को मिली ₹1 करोड़ 3 लाख की विकास सौगात : क्षेत्रीय तरक्की को मिली नई उड़ान

Panchkula News(आज समाज नेटवर्क) पंचकूला। कालका विधानसभा क्षेत्र में लगभग ₹1 करोड़ 3 लाख की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास कालका की लोकप्रिय विधायक श्रीमती शक्तिरानी शर्मा जी द्वारा किया गया।गांव-गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने विधायक जी का जोरदार स्वागत किया और उन्हें भरपूर प्यार दिया। इस दौरान उन्होंने गांवों में अपने कार्यकर्ताओं से भी भेंट की तथा प्रत्येक गांव की प्रमुख समस्याओं के साथ-साथ ग्रामीणों की निजी समस्याएँ भी सुनीं।

शिलान्यास किए गए कार्यों में

गांव जोहडीवाला में ₹10.19 लाख की लागत से यादराम के घर के पास पक्का रास्ता, डंगा व पुलिया का निर्माण कार्य, गांव केदारपुर में ₹8.06 लाख की लागत से मेन रोड से दसाई घर तक पक्का रास्ता, गांव जबरोट में ₹15.11 लाख की लागत से मेन रोड से दामोदर के घर तक डंगा व पक्का रास्ता, गांव जनौली (धतोगड़ा) में ₹11.45 लाख की लागत से पाइप लाइन बिछाने व ड्रेन (नाला) का निर्माण, गांव भवाना में ₹20.86 लाख की लागत से स्कूल से साबर के घर तक पक्का रास्ता/पक्की सड़क, गांव खोई में ₹19.95 लाख की लागत से धर्मपाल के घर से लज्जा राम के घर तक तथा दयाल सिंह के घर से शेर सिंह के घर तक पक्के रास्तों का निर्माण और गांव डखरोग में ₹15.12 लाख की लागत से स्कूल से बाली के घर तक पक्का रास्ता शामिल हैं।

ग्रामीणों ने बताया कि कई कार्य लंबे समय से रुके हुए थे, जिनकी वजह से लोगों को काफी दिक़्क़तों का सामना करना पड़ रहा था

इन कार्यों के शिलान्यास पर क्षेत्रवासियों ने खुशी व्यक्त करते हुए विधायक जी का आभार प्रकट किया। ग्रामीणों ने बताया कि कई कार्य लंबे समय से रुके हुए थे, जिनकी वजह से लोगों को काफी दिक़्क़तों का सामना करना पड़ रहा था। जगह-जगह हादसे होते रहते थे और कुछ सड़कें तो कभी बनी ही नहीं थीं। अब इन विकास कार्यों से क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। ग्रामीणों ने कहा कि हमारे जनप्रतिनिधि बिना किसी भेदभाव के सभी क्षेत्रों में निरंतर विकास कार्य करवा रहे हैं।

विधायक शक्तिरानी शर्मा जी ने कहा कि अच्छी सड़कें किसी भी क्षेत्र के विकास का असली पैमाना होती हैं। जब यातायात और आधारभूत ढाँचा मजबूत होता है, तो समाज का हर वर्ग तरक्की करता है। उन्होंने आश्वस्त किया कि कालका विधानसभा की हर गली और हर सड़क को मज़बूत और आधुनिक बनाने के लिए सरकार और वे स्वयं लगातार प्रयासरत हैं।

कालका विधानसभा क्षेत्र में 100 से अधिक सड़कों के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के कार्य शीघ्र शुरू किए जाएँगे

उन्होंने कहा कि क्षेत्र में डंगे के निर्माण से लोगों को आवागमन में सुविधा और सुरक्षा मिलेगी तथा बरसात के समय आने वाली दिक़्क़तों से भी निजात मिलेगी।उन्होंने घोषणा की कि कालका विधानसभा क्षेत्र में 100 से अधिक सड़कों के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के कार्य शीघ्र शुरू किए जाएँगे। इससे पूरे क्षेत्र का रोड नेटवर्क आधुनिक बनेगा और विकास की रफ्तार और तेज़ होगी।

विधायक ने कहा आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने साफ संदेश दे दिया है – कमीशन नहीं, सिर्फ़ काम चाहिए। अगर ज़रा सी भी लापरवाही मिली या घटिया सामान का इस्तेमाल हुआ तो संबंधित ठेकेदार पर तुरंत कार्रवाई होगी।विधायक ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ पूरे हों। किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

विधायक शक्तिरानी शर्मा जी ने कहा कि अब वो दिन गए जब विकास का पैसा कमीशनखोरों की जेब में चला जाता था। आज की सरकार हर पैसे का हिसाब जनता को दे रही है और ईमानदारी के साथ विकास कार्य करा रही है।

इस अवसर पर रायतन मंडल के अध्यक्ष कृष्ण कुमार, ,बबली शर्मा महिला प्रदेश उपाध्यक्ष,प्रेम राणा जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा,सतपाल शर्मा महामन्त्री,पूनम कोहली जिला उपाध्यक्ष एवं प्रभारी,चंदा शर्मा जिला सोशल मीडिया प्रमुख,गुरचरन अम्बका,गीता राम धातोगड़ा,प्रेम जेथल तथा नराता राम पूर्व मण्डल अध्यक्ष,बीडीपीओ विनय प्रताप के साथ जिला व मंडल के पदाधिकारी,कार्यकारिणी सदस्य व ग्रामवासी आदि उपस्थित रहे।

यह भी पढ़े:- Panchkula News : स्‍वस्‍थ नारी सशक्‍त परिवार अभियान के तहत बी०टी०सी० भानु के हिमवीरों द्वारा किया गया रक्‍तदान