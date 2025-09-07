Swadeshi Sankalp Yatra : स्वदेशी संकल्प यात्रा में शामिल हुईं कालका विधायक श्रीमती शक्तिरानी शर्मा

Kalka MLA Smt. Shakti Rani Sharma participated in the Swadeshi Sankalp Yatra
  • गर्व से कहो, ये स्वदेशी है – आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता कदम

Panchkula News(आज समाज नेटवर्क)कालका। स्वदेशी जागरण मंच द्वारा “स्वदेशी सुरक्षा एंव स्वावलंबन अभियान” के अंतर्गत कालका में स्वदेशी संकल्प यात्रा का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें कालका विधानसभा की लोकप्रिय विधायक श्रीमती शक्तिरानी शर्मा जी मुख्य रूप से इस कार्यक्रम में उपस्थित रहीं।

यात्रा की शुरुआत कालका के प्रसिद्ध काली माता मंदिर में माथा टेक कर की गई और यह यात्रा कालका के मुख्य बाज़ार से होते हुए कम्युनिटी सेंटर, रेलवे रोड पर सम्पन्न हुई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में व्यापारी वर्ग, सामाजिक संस्थाएँ, छात्र-छात्राएँ व आमजन ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। यात्रा के दौरान सभी वर्गों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने और स्वदेशी अपनाने का संकल्प लिया।

कार्यक्रम के उपरांत विधायक श्रीमती शक्तिरानी शर्मा जी ने पत्रकार बंधुओं से बातचीत करते हुए कहा “स्वदेशी अपनाने का अर्थ केवल देशी वस्तुएँ उपयोग करना ही नहीं, बल्कि यह हमारी संस्कृति, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी आत्मनिर्भरता से जुड़ा हुआ संकल्प है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ‘मन की बात’ में देशवासियों से ‘वोकल फॉर लोकल’ और आत्मनिर्भर भारत के मंत्र को आगे बढ़ाने का आह्वान किया है। हमें गर्व से कहना चाहिए – ये स्वदेशी है।”

उन्होंने आगे कहा कि “मेरी दीपावली – स्वदेशी दीपावली” के संकल्प को जन-जन तक पहुँचाना ही इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। इस दीपावली हमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों का समर्थन करना चाहिए।

यात्रा में शामिल जनसमूह ने सामूहिक रूप से नारे लगाए –
“गर्व से कहो, ये स्वदेशी है”,
“वोकल फॉर लोकल – यही है आत्मनिर्भर भारत का संकल्प”।

स्वदेशी संकल्प यात्रा ने कालका में राष्ट्रप्रेम, जनजागरण और आत्मनिर्भरता का संदेश पहुँचाया और यह तय किया गया कि आने वाले समय में कालका विधानसभा स्वदेशी आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में खड़ी रहेगी।
इस स्वदेशी संकल्प यात्रा मे डॉ.राजेश गोयल (समन्वयक उत्तर भारत,स्वदेशी सुरक्षा एंव स्वावलंबन अभियान), टी.न सैनी (संयोजक) ,डॉ. रवि बिंदल (संरक्षक),श्री पीयूष पुंज (संरक्षक), पृथ्वी राज मित्तल (सचिव काली माता मंदिर कालका), कृष्णलाल लाम्बा (चेयरमैन नगरपरिषद् कालका), भवनजीत सिंह (भाजपा जिला पंचकूला महामंत्री), श्रीमती पवन कुमारी (जिला उपाध्यक्ष) , कपिल गौड़ (कालका मंडल अध्यक्ष), हरीश मोंगा ( पिंजौर मंडल अध्यक्ष) ,रोहित सैनी(रायपुररानी मंडल अध्यक्ष), श्रीमती संगीता बैंसला (पार्षद), चिंतन वर्मा (पार्षद) एवं विभिन्न मंडलों के कार्यकर्ता, स्थानीय नागरिक आदि उपस्थित रहे।

