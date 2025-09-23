Panchkula News : ब्लॉक रायपुर रानी में आयोजित विविध कार्यक्रमों में सम्मिलित हुईं कालका विधायक श्रीमती शक्तिरानी शर्मा

Panchkula News(आज समाज नेटवर्क) पंचकुला। लोकप्रिय राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा एवं कालका की लोकप्रिय विधायक श्रीमती शक्तिरानी शर्मा द्वारा नमो शक्ति रथ/वैन का संचालन किया जा रहा है। इसी पहल के अंतर्गत निःशुल्क Breast Cancer जांच शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। यह ऐतिहासिक पहल We Women Want Foundation एवं ITV Network के सौजन्य से संभव हो पाई है।

विधायक जी के आगमन पर रायपुर रानी क्षेत्र के भाजपा पदाधिकारियों एवं स्थानीय जनता ने उनका हार्दिक स्वागत किया

इन स्वास्थ्य शिविरों का मुख्य उद्देश्य 35 वर्ष से अधिक आयु की लगभग 75,000 महिलाओं को निःशुल्क Breast Cancer जांच सुविधा उपलब्ध कराना है।इसी कड़ी में आज कालका विधानसभा के ब्लॉक रायपुर रानी स्थित BDPO कार्यालय में निःशुल्क Breast Cancer जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कालका विधायक श्रीमती शक्तिरानी शर्मा जी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की तथा शिविर का अवलोकन किया। विधायक जी के आगमन पर रायपुर रानी क्षेत्र के भाजपा पदाधिकारियों एवं स्थानीय जनता ने उनका हार्दिक स्वागत किया।

निःशुल्क शिविर में बड़ी संख्या में महिलाएँ पहुँचीं और जांच का लाभ उठाया। सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। विधायक श्रीमती शक्तिरानी शर्मा जी ने रक्तदाताओं को प्रमाण-पत्र भेंट कर उनका उत्साहवर्धन किया।

इसके अतिरिक्त महिलाओं हेतु हरियाणा सरकार की विभिन्न योजनाओं पर जागरूकता शिविर भी लगाया गया, जिसमें महिलाओं को बताया गया कि वे किस प्रकार सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकती हैं। विशेष रूप से लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

जनसमूह ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि माननीय सांसद और विधायक जी ने महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति जो दूरदर्शी सोच प्रस्तुत की है, वह प्रशंसनीय है। इस जागरूकता शिविर से हमें न केवल अपने स्वास्थ्य को लेकर जानकारी प्राप्त हुई, बल्कि योजनाओं का लाभ लेने की दिशा भी स्पष्ट हुई।

पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक श्रीमती शक्तिरानी शर्मा जी ने कहा

“इस निःशुल्क Breast Cancer जांच शिविर का मुख्य उद्देश्य नारी शक्ति को स्वस्थ जीवन प्रदान करना है। स्वस्थ नारी ही सशक्त परिवार और सशक्त समाज की नींव है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज संभव है, बशर्ते समय रहते जांच करवा ली जाए। महिलाओं में गंभीर बीमारियों को लेकर जागरूकता का अभाव देखने को मिलता है, इसलिए नमो शक्ति रथ का उद्देश्य केवल निःशुल्क जांच ही नहीं, बल्कि जागरूकता भी है।”

उन्होंने आगे कहा “हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वस्थ नारी – सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की है। उनका भी यही उद्देश्य है कि महिलाओं के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर एक सशक्त और स्वस्थ समाज का निर्माण किया जाए। इसी दिशा में हम कालका विधानसभा ही नहीं, बल्कि अन्य विधानसभाओं में भी नमो शक्ति रथ का संचालन करेंगे, ताकि अधिक से अधिक महिलाओं को लाभ मिल सके।”

विधायक ने यह भी बताया कि लाडो लक्ष्मी योजना का पंजीकरण आगामी दिनों में प्रारंभ किया जाएगा और उन्होंने सभी महिलाओं से अनुरोध किया कि आवश्यक दस्तावेजों के साथ पंजीकरण अवश्य करवाएँ ताकि कोई भी पात्र महिला योजना से वंचित न रह सके।अंत में विधायक श्रीमती शक्तिरानी शर्मा ने सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत सफल रक्तदान शिविर के आयोजन हेतु भाजपा के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को हार्दिक शुभकामनाएँ दीं और उनके योगदान की सराहना की।

इस दौरान भाजपा वरिष्ठ कार्यकर्ता वीरेंद्र भाऊ जी, रायपुररानी मंडल अध्यक्ष रोहित सैनी जी,बी.डी.सी चेयरमैन सरबीर जी,भाजपा जिला मंत्री श्रीमती पिंकी जी,अनिल शर्मा ,रामकुमार राणा ,धर्मपाल राणा ,प्रतिभा जी,सोना ,माया जी,गीतिका ,कमल अग्रवाल ,सतीश सैनी जी,शुभम सैनी जी,प्रदीप ,शुभम शर्मा ,तरसेम शर्मा ,रति राम शर्मा सहित मंडल के पदाधिकारी और कार्यकारी सदस्‍य एवं सभी सरपंच व स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।

यह भी पढ़े:- Panchkula News : अमरावती विद्यालय के विद्यार्थियों ने झुग्गी क्षेत्र में सेवा कार्य किया