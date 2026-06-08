Kajol: काजोल ने बाथरूम से शेयर कीं बाथरोब में फोटोज

अपने चुलबुले और एवरग्रीन अंदाज के लिए जानी जाती हैं काजोल

Kajol, (आज समाज), मुंबई: बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल इंडस्ट्री में अपने चुलबुले और एवरग्रीन अंदाज के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ बेहद दिलचस्प तस्वीरें शेयर की हैं। इन लेटेस्ट तस्वीरों में काजोल व्हाइट कलर के बाथरोब में नजर आ रही हैं, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। एक्ट्रेस ने यह सिजलिंग और कैजुअल फोटोशूट अपने बाथरूम में कराया है, जिसने तुरंत फैन्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।

नेचुरल स्माइल सोने पर सुहागा

बाथरोब लुक के साथ काजोल ने अपने बालों में बन बनाया हुआ है और उनके हाथों में एक सूरजमुखी का फूल भई नजर आ रहा है। इस पूरे लुक में एक्ट्रेस की नेचुरल स्माइल सोने पर सुहागा का काम कर रही है। एक्ट्रेस का ये पूरा एफर्टलेस और रिलैक्स्ड लुक उनपर बहुत सूट कर रहा है।

सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें

इन तस्वीरों को शेयर करते हुए उन्होंने अपने सिग्नेचर मजाकिया अंदाज में एक कैप्शन भी लिखा है, जो फैन्स को काफी पसंद आ रहा है। जैसे ही काजोल ने ये तस्वीरें पोस्ट कीं, कमेंट सेक्शन में फैन्स और बॉलीवुड सेलेब्स ने दिल और फायर वाले इमोजी की झड़ी लगा दी।

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