Kajal Kumari New Viral Video: MMS के बाद अब KISS Video से बवाल मचा रही Kajal Kumari, 3 नए क्लिप्स ने उड़ाए होश

Kajal Kumari New Viral Video: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री अक्सर लीक हुए एमएमएस वीडियो को लेकर विवादों में घिरी रहती है, और अब उभरती अभिनेत्री काजल कुमारी भी सुर्खियों में हैं। कुछ महीने पहले, उनके कथित एमएमएस लीक (काजल कुमारी एमएमएस लीक) ने ऑनलाइन खूब हंगामा मचाया था।

उनकी उम्र सिर्फ़ 15 साल होने के कारण कई दर्शक हैरान रह गए थे। हालाँकि, काजल ने उस वीडियो का हिस्सा होने से साफ़ इनकार किया और दावा किया कि यह AI द्वारा जनरेटेड कंटेंट था। लेकिन अब, काजल कुमारी के तीन नए क्लिप्स ऑनलाइन सामने आए हैं, जिन्होंने एक बार फिर सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है।

‘99% लोग मुझसे जलते हैं…’

वायरल हुए एक वीडियो में, काजल कुमारी चटक पीले रंग की साड़ी पहने, खुशी से मुस्कुराती और अपनी चोटी को चंचलता से घुमाती नज़र आ रही हैं। क्लिप शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, “99% लोग हमसे जलते हैं, और 1% लोग धूप से।” यह वीडियो कुछ ही घंटों में जंगल की आग की तरह फैल गया और इसे प्रशंसकों से हज़ारों लाइक्स और कमेंट्स मिले।

हमरा सोनी के…’

देखें वीडियो : https://www.instagram.com/reel/DQ8K3MlgQnO/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

एक और वायरल क्लिप में, काजल लाल साड़ी और बोल्ड लाल लिपस्टिक में एक ट्रेंडिंग भोजपुरी गाने पर रील बना रही हैं। उनके ग्लैमरस लुक ने प्रशंसकों को दीवाना बना दिया है। उन्होंने वीडियो के साथ कैप्शन लिखा, “हमरा सोनी के…”, जिससे उनके फॉलोअर्स के बीच उत्सुकता और उत्साह और बढ़ गया।

किसिंग वीडियो वायरल

देखें वीडियो : https://www.instagram.com/reel/DQ6vVTkjEJX/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

तीसरे वीडियो ने सबसे ज़्यादा ध्यान खींचा है – काजल एक छोटे बच्चे को गोद में लिए हुए हैं, कैमरे की तरफ़ मुस्कुराते हुए उसे प्यार से कई बार चूम रही हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा, “उसका रिएक्शन देखो!” इस वीडियो को उन सभी ट्रोल्स के लिए एक प्यारा और अप्रत्यक्ष जवाब माना जा रहा है जिन्होंने एमएमएस विवाद के बाद उन्हें शर्मिंदा करने की कोशिश की थी।

देखें वीडियो : https://www.instagram.com/reel/DQ6Dt_PDFqe/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

कड़ी ट्रोलिंग और अफवाहों का सामना करने के बाद, काजल कुमारी ने इन तीन वीडियो के साथ ज़बरदस्त वापसी की है और साबित कर दिया है कि उन्हें विवादों से कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल, एमएमएस ड्रामा के बाद उनकी लोकप्रियता और फैन फॉलोइंग और भी बढ़ गई है, जिससे वह भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे चर्चित युवा चेहरों में से एक बन गई हैं।