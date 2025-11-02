Kaithal News: पुंडरी में रात 10:30 बजे गोलियां बरसीं, व्यापारी घर पर 5 फायर

दिवाली पत्थरबाजी कनेक्शन – पुलिस अलर्ट

Kaithal News (आज समाज) कैथल। कैथल जिले के पुंडरी शहर की हुड्डा कॉलोनी में शनिवार देर रात दहशत फैल गई, जब दो अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने एक व्यापारी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी।

कैथल जिले के पुंडरी शहर की हुड्डा कॉलोनी में शनिवार देर रात दहशत फैल गई, जब दो अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने एक व्यापारी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। लगातार पांच गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा और लोग घरों से बाहर निकल आए। फायरिंग की सूचना मिलते ही पुंडरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल से पांच गोलियों के खोखे बरामद किए।

घटना रात करीब साढ़े दस बजे

जानकारी के मुताबिक घटना रात करीब साढ़े दस बजे की है, जब दो युवक बाइक पर सवार होकर आए और सीधे व्यापारी के घर के मुख्य गेट पर निशाना साधते हुए गोलियां चला दीं। बदमाश कुछ ही सेकंड में वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। गनीमत रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन गोलियों के निशान दीवार और लोहे के गेट पर साफ दिख रहे हैं।

दिवाली के दिन भी इसी घर पर पत्थरबाजी की घटना

स्थानीय निवासियों ने बताया कि दिवाली के दिन भी इसी घर पर पत्थरबाजी की घटना हुई थी, जिसे उस समय लोगों ने बच्चों की शरारत समझकर इग्नोर कर दिया था। लेकिन अब फायरिंग की घटना ने इलाके में खौफ का माहौल पैदा कर दिया है। लोगों में चर्चा है कि ये वारदात किसी पुरानी रंजिश या पैसे के लेन-देन से जुड़ी हो सकती है।

सूचना मिलते ही पुंडरी थाना पुलिस के अलावा कैथल सीआईए और एसडीयू की टीमें भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बदमाशों ने वारदात को पूरी प्लानिंग के तहत अंजाम दिया और पहचान छिपाने के लिए चेहरे पर कपड़ा बांध रखा था।

आरोपियों की तलाश- पुलिस

चौकी इंचार्ज बहादुर सिंह ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में चार टीमें गठित की गई हैं। घटनास्थल से पांच खोखे बरामद हुए हैं और फॉरेंसिक टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है, व्यापारी का परिवार इस वारदात के बाद बेहद सहमा हुआ है और मीडिया के सामने आने से कतरा रहा है।

वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन से रात्रि गश्त बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग की है ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। पुलिस ने कहा है कि जल्द ही वारदात का पर्दाफाश कर आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा।

