Kacchi Dargah-Bidupur Six-Lane Bridge: उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच सफर होगा आसान, जून में शुरू हो सकता है 6 लेन पुल

Kacchi Dargah-Bidupur Six-Lane Bridge: बिहार की सबसे महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में से एक, कच्ची दरगाह-बिदुपुर सिक्स-लेन पुल, अब अपने निर्माण के अंतिम चरण में पहुँच गया है। उत्तरी और दक्षिणी बिहार को जोड़ने वाली भविष्य की जीवनरेखा माने जाने वाले इस विशाल पुल से गंगा नदी के पार परिवहन में ज़बरदस्त सुधार होने और यात्रा के समय में भारी कमी आने की उम्मीद है।

अधिकारियों ने जून 2026 के अंत तक शेष निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा है, जिससे लाखों यात्रियों को राहत मिलेगी और बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी।

बिहार को गंगा नदी के पार मिलेगा एक नया हाई-स्पीड मार्ग

एक बार चालू हो जाने पर, यह पुल बिदुपुर, राघोपुर और पटना को जोड़ने वाला एक तेज़ और सुगम मार्ग प्रदान करेगा। यह एक प्रमुख परिवहन गलियारे के रूप में भी उभरने की उम्मीद है, जो उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार को पहले से कहीं अधिक कुशलता से जोड़ेगा।

इस परियोजना से बिहार के दो सबसे व्यस्त पुलों — महात्मा गांधी सेतु और जय प्रकाश नारायण सेतु — पर यातायात के दबाव में काफ़ी कमी आने की संभावना है।

निर्माण के एक बड़े मील के पत्थर के रूप में, इंजीनियरों ने पियर नंबर 61 पर अंतिम खंड सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है, जबकि शेष फिनिशिंग का काम अब तेज़ी से पूरा किया जा रहा है।

अधिकारियों के अनुसार, बिदुपुर की ओर से वाहनों की आवाजाही जून के अंतिम सप्ताह तक शुरू हो सकती है।

₹4,988 करोड़ की विशाल परियोजना, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बनाई गई है

यह सिक्स-लेन विशाल पुल लगभग ₹4,988.4 करोड़ की अनुमानित लागत से बनाया जा रहा है और इसे अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग मानकों के अनुसार विकसित किया जा रहा है।

यह परियोजना लार्सन एंड टुब्रो (L&T) और दक्षिण कोरियाई इंजीनियरिंग कंपनी डेबू इंजीनियरिंग का एक संयुक्त उद्यम है।

कथित तौर पर, पुल का डिज़ाइन कोरियाई विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया है ताकि इसकी संरचनात्मक मज़बूती और दीर्घकालिक स्थायित्व सुनिश्चित किया जा सके।

22.76 किलोमीटर की विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना

इस परियोजना की कुल लंबाई 22.76 किलोमीटर है, जो इसे बिहार की सबसे बड़ी सड़क कनेक्टिविटी पहलों में से एक बनाती है।

मुख्य पुल की लंबाई: 9.76 किमी

अप्रोच रोड की लंबाई: 13 किमी

कुल खंभे (पियर): 67

यह पुल पटना और वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा तथा मधुबनी जैसे प्रमुख ज़िलों के बीच यात्रा को आसान बना देगा। आधुनिक इंजीनियरिंग और हाई-स्पीड डिज़ाइन

तकनीकी रूप से, इस पुल के भारत की सबसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर संरचनाओं में से एक होने की उम्मीद है। इसका निर्माण एक उन्नत ‘एक्स्ट्रा-डोज़्ड केबल-स्टेड डिज़ाइन’ का उपयोग करके किया जा रहा है; यह एक ऐसी तकनीक है जो अतिरिक्त मजबूती, स्थिरता और लंबे समय तक चलने की क्षमता प्रदान करने के लिए जानी जाती है।

पुल की चौड़ाई 32 मीटर रखी गई है, जिससे वाहन 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति से यात्रा कर सकेंगे।

फंडिंग और निर्माण की समय-सीमा

इस प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए, कथित तौर पर एशियाई विकास बैंक (ADB) से लिए गए ऋण के माध्यम से लगभग ₹3,000 करोड़ की फंडिंग की गई है, जबकि बिहार सरकार लगभग ₹2,000 करोड़ का योगदान दे रही है। इस विशाल पुल की आधारशिला 31 जनवरी, 2016 को रखी गई थी।

बाद में, 9 दिसंबर, 2025 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्माण स्थल का दौरा किया और अधिकारियों को उच्च गुणवत्ता मानकों को बनाए रखते हुए काम को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया।

पहला चरण पहले ही खुल चुका है

अंतिम रूप से पूरा होने से पहले, इस प्रोजेक्ट का पहला चरण — NH-31 को राघोपुर से जोड़ने वाला 4.57 किलोमीटर लंबा हिस्सा — 23 जुलाई, 2024 को शुरू कर दिया गया था।

उस हिस्से ने राघोपुर और पटना के बीच कनेक्टिविटी को पहले ही बेहतर बना दिया था, जबकि अब पुल के पूरी तरह से बन जाने के बाद बिहार में परिवहन के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति आने की उम्मीद है।

यह भी पढ़ें : Celina Jaitly: पति पीटर हाग से 100 करोड़ मुआवजा, हर महीने 10 लाख मेंटेनेंस की मांग