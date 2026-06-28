Kriti Sanon Boyfriend Kabir Bahia: मिस्ट्री गर्ल की बाहों में दिखे कबीर बहिया, कृति सेनन के रिश्ते पर उठे बड़े सवाल

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Mohit Saini
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Kriti Sanon Boyfriend Kabir Bahia: मिस्ट्री गर्ल की बाहों में दिखे कबीर बहिया, कृति सेनन के रिश्ते पर उठे बड़े सवाल
Kriti Sanon Boyfriend Kabir Bahia: मिस्ट्री गर्ल की बाहों में दिखे कबीर बहिया, कृति सेनन के रिश्ते पर उठे बड़े सवाल
Kriti Sanon Boyfriend Kabir Bahia: कृति सेनन और उनके कथित बॉयफ्रेंड कबीर बहिया के बारे में अफवाहें एक बार फिर सोशल मीडिया पर छा गई हैं। कबीर की एक अनजान महिला के साथ फोटो ऑनलाइन सामने आने के बाद ब्रेकअप की अटकलें शुरू हो गईं, जिससे फैंस सोचने लगे कि क्या उनके रिश्ते में कोई दिक्कत है।
यह वायरल फोटो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेज़ी से फैली और कई यूज़र्स ने दावा किया कि कबीर आगे बढ़ चुके हैं (यानी रिश्ता खत्म हो गया है)। हालांकि, इस फोटो के पीछे की सच्चाई कुछ और ही है।

 वायरल फोटो से शुरू हुईं अटकलें 

कृति सेनन के यूके-बेस्ड बिज़नेसमैन कबीर बहिया को डेट करने की अफवाहें महीनों से चल रही हैं। हालांकि दोनों में से किसी ने भी सार्वजनिक रूप से रिश्ते की पुष्टि नहीं की है, लेकिन अक्सर साथ देखे जाने की वजह से ये अटकलें और तेज़ हो गई हैं।
विदेश में जन्मदिन मनाने से लेकर प्राइवेट आउटिंग पर साथ देखे जाने तक, यह जोड़ी अक्सर सुर्खियों में रही है। कृति की बहन नूपुर सेनन की शादी में कबीर की मौजूदगी ने इन अफवाहों को और मज़बूत किया, क्योंकि उन्हें परिवार के जश्न में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते देखा गया था।
जब हाल ही में कबीर की एक दूसरी महिला के साथ फोटो वायरल हुई, तो कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने तुरंत मान लिया कि कपल का ब्रेकअप हो गया है।

करीबी सूत्र ने दावों को नकारा

जैसे-जैसे अफवाहें तेज़ हुईं, कबीर के एक करीबी व्यक्ति ने स्थिति स्पष्ट करने के लिए बात की। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वायरल फोटो में दिख रही महिला न तो कबीर की गर्लफ्रेंड है और न ही कोई नई रोमांटिक पार्टनर। बताया जा रहा है कि वह परिवार की पुरानी दोस्त हैं जिन्हें कबीर अपनी बहन मानते हैं।
सूत्र ने फोटो को ऑनलाइन गलत तरीके से पेश किए जाने पर निराशा भी जताई और कहा कि लोग अक्सर बिना सच्चाई जाने सेलेब्रिटीज़ की निजी ज़िंदगी के बारे में गलत जानकारी फैलाते हैं। फैंस ने इसे ‘कॉकटेल 2’ से क्यों जोड़ा?
इन अफवाहों को और हवा इसलिए मिली क्योंकि कृति सेनन की आने वाली फिल्म ‘कॉकटेल 2’ एक उलझे हुए लव ट्राएंगल पर आधारित है।
तस्वीर सामने आने के कुछ ही समय बाद, सोशल मीडिया यूज़र्स ने कृति के कथित असल ज़िंदगी के रिश्ते और फिल्म की कहानी के बीच समानताएं ढूंढनी शुरू कर दीं। इंटरनेट मीम्स से भर गया और कई लोगों ने मज़ाक में कहा कि फिल्म की तरह ही कृति की ज़िंदगी में भी कोई “तीसरा व्यक्ति” आ गया है।
ऑनलाइन हो रही चर्चाओं के बावजूद, अभी ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे यह पता चले कि कृति सेनन और कबीर बहिया का ब्रेकअप हो गया है; हो सकता है कि वायरल हुई तस्वीर का गलत मतलब निकाला गया हो।

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