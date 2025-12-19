Kabaddi promoter murder case : कबड्डी प्रमोटर हत्याकांड: घायल पुलिसकर्मी का हाल जानने सिविल अस्पताल पहुंचे विधायक

Chandigarh News(आज समाज नेटवर्क) डेराबस्सी। प्रसिद्ध कबड्डी प्रमोटर राणा बलाचौरिया हत्याकांड के दौरान ड्यूटी निभाते हुए घायल हुए पुलिसकर्मी का हाल जानने के लिए हलका विधायक कुलजीत सिंह रंधावा शुक्रवार को सिविल अस्पताल डेराबस्सी पहुंचे। विधायक ने अस्पताल में भर्ती घायल पुलिसकर्मी और उसके परिजनों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया।

हमलावरों द्वारा की गई फायरिंग में हवलदार गुलाब सिंह की टांग में गोली लग गई थी

उल्लेखनीय है कि बीते दिनों लालड़ू क्षेत्र में कबड्डी प्रमोटर राणा बलाचौरिया की हत्या के बाद आरोपियों की धरपकड़ के दौरान हुई कार्रवाई में पुलिस मुलाजिम हवलदार गुलाब सिंह घायल हो गए थे। हमलावरों द्वारा की गई फायरिंग में हवलदार गुलाब सिंह की टांग में गोली लग गई थी। इस मुठभेड़ में एक गैंगस्टर की मौत हो गई थी, जबकि पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया था। फिलहाल घायल पुलिसकर्मी का सिविल अस्पताल डेराबस्सी में इलाज चल रहा है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

अस्पताल पहुंचे विधायक कुलजीत सिंह रंधावा ने डॉक्टरों से घायल पुलिसकर्मी के इलाज की जानकारी ली और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने घायल पुलिसकर्मी की बहादुरी की सराहना करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिसकर्मियों की भूमिका सराहनीय है। विधायक ने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि सरकार और प्रशासन इस कठिन समय में उनके साथ खड़ा है।

पत्रकारों से बातचीत में विधायक रंधावा ने कहा कि क्षेत्र में अमन-कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वाले किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस द्वारा मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और जल्द ही सभी दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपराध के खिलाफ सख्त है और पुलिस को पूरी छूट दी गई है।इस मौके पर एसएमओ डेराबस्सी धर्मिंदर सिंह और थाना मुखी डेराबस्सी सुमित मोर भी उपस्थित रहे।

