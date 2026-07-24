दुनिया भर की सड़कों पर आपको रंग-बिरंगी गाड़ियां मिल जाएंगी, लेकिन टायर सबके काले होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि टायर काले रंग के ही क्यों होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि रबर का रंग ही काला होता है, जिसकी वजह से टायर काले होते हैं। आइए जानते हैं कि टायर का रंग काला ही क्यों होता है।

Why tyre color is always black : दुनिया भर की सड़कों पर आपको रंग-बिरंगी गाड़ियां मिल जाएंगी, लेकिन टायर सबके काले होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि टायर काले रंग के ही क्यों होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि रबर का रंग ही काला होता है, जिसकी वजह से टायर काले होते हैं। दरअसल, रबर रंगहीन होता है, फिर भी टायर काले बनाए जाते हैं। चलिए, हम आपको बताते हैं कि टायर काले ही क्यों होते हैं।

शुरुआत में सफेद होते थे टायर

यह बात जानकर आपको आश्चर्य होगा कि टायर हमेशा से काले रंग के नहीं होते थे। शुरू में जब टायर बनाए गए थे, तब उनका रंग सफेद होता था। उनका टिकाऊपन भी आज से बिल्कुल अलग था। लेकिन इन टायरों में कई खामियां थीं।

प्राकृतिक रबर का इस्तेमाल

शुरुआती वाहनों के टायर मुख्य रूप से प्राकृतिक रबर से बनाए जाते थे। प्राकृतिक रबर का रंग स्वाभाविक रूप से दूधिया सफेद या हल्का क्रीम होता है।

कोई मिलावट या मजबूती देने वाले तत्व नहीं

शुरुआती दौर में रबर में किसी भी प्रकार का रंग या उसे मजबूती देने वाला पदार्थ नहीं मिलाया जाता था। इसलिए टायरों का मूल रंग सफेद ही रहता था।

जल्दी घिस जाना और कम टिकाऊपन

ये सफेद टायर बहुत जल्दी घिस जाते थे। भारी वजन उठाने, उबड़-खाबड़ सड़कों पर चलने या लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए ये पर्याप्त मजबूत नहीं थे। जिसके कारण ड्राइवरों को इन्हें बहुत जल्दी-जल्दी बदलना पड़ता था।

सिर्फ एक चीज ने टायर की दुनिया बदल दी

टायर के प्रदर्शन और उसकी मजबूती को बेहतर बनाने के लिए निर्माताओं ने रबर के मिश्रण में ‘कार्बन ब्लैक’ नाम के एक बारीक कार्बन-आधारित मेटेरियल मिलाना शुरू किया। इस एक छोटे से बदलाव ने पूरी टायर इंडस्ट्री को बदलकर रख दिया। कार्बन ब्लैक ने टायरों ये खूबियां जोड़ीं।

रबर की मजबूती बढ़ी

कार्बन ब्लैक मिलाने से रबर अत्यधिक मजबूत हो गया।

टूट-फूट और घिसावट से सुरक्षा

इससे टायर अधिक टिकाऊ बने और रोजमर्रा की टूट-फूट के प्रति ज्यादा प्रतिरोधी हो गए।

भारी वजन और खराब सड़कों के अनुकूल हुआ

कार्बन ब्लैक के इस्तेमाल से टायर भारी लोड उठाने और उबड़-खाबड़ सड़कों पर लंबा टिकने के काबिल बन गए।

स्थायी रूप से काला रंग

रबर के कंपाउंड में कार्बन ब्लैक मिलाते ही टायरों का रंग हमेशा के लिए काला हो गया।

क्या गर्मी और धूप से बेहतर सुरक्षा देते हैं काले टायर?

वाहनों के चलने के दौरान पैदा होने वाली गर्मी से निपटने में कार्बन ब्लैक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है।

गर्मी का प्रतिरोध

जब गाड़ियां सड़कों पर चलती हैं, तो टायर और सड़क के बीच होने वाले घर्षण से काफी मात्रा में गर्मी पैदा होती है। अत्यधिक गर्मी रबर को कमजोर कर सकती है और टायर की उम्र कम कर देती है। कार्बन ब्लैक टायरों को ज्यादा से ज्यादा गर्मी सहन करने के अनुकूल बनाता है।

बहुत कम होता है गरम

कार्बन ब्लैक टायरों को इस उच्च तापमान का सामना करने में मदद करता है।

UV किरणों और खराब मौसम से सुरक्षा

यह रबर को सूर्य की यूवी किरणों और बदलते मौसम से होने वाले नुकसान से भी बचाता है। जिससे टायर समय के साथ अपनी परफॉर्मेंस बनाए रखते हैं।